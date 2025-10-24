Amici 25, le anticipazioni della registrazione della puntata in onda domenica 26 ottobre 2025: due sfide, un assente, un compito e allievi a rischio

È slittata di un giorno la registrazione del pomeridiano di Amici 25 che andrà in onda su Canale 5 domenica 26 ottobre 2025: solitamente tenuta il giovedì, è invece prevista per oggi 24 ottobre. Il che significa che nel pomeriggio arriveranno tutte le nuove anticipazioni che ci sveleranno le classifiche delle gare di canto e ballo, gli ospiti della puntata, gli scontri tra prof e i compiti svolti sul palco.

A condurre la puntata torna Maria De Filippi, come sempre affiancata dal sestetto di professori di canto e ballo che, durante la settimana, è stato parecchio protagonista anche dei daytime, tra lettere inviate agli allievi e verifiche estemporanee, come quella voluta dalla maestra Alessandra Celentano sulle dispense di danza affidate ai ballerini della scuola. Ma cosa accadrà nel corso della nuova registrazione di oggi?

Anticipazioni Amici 25, registrazione puntata 26 ottobre 2025: cosa accadrà in puntata

In attesa delle anticipazioni di Amici 25, possiamo spoilerare che sicuramente Emanuel Lo chiamerà al centro dello studio Tommaso, allievo della Celentano. Dopo il compito di qualche settimana fa sul ballo in coppia, il prof ha voluto rimetterlo alla prova, stavolta con un assolo in cui dovrà dimostrare che il suo movimento non è ‘datato’. Riuscirà ad ottenere la sufficienza? Nel corso della registrazione andranno poi in scena le due sfide dei ragazzi finiti ultimi la scorsa settimana, e non è da escludere la possibilità che ci sia una prima eliminazione. Tra gli allievi ci sarà poi un assente: Michele Ballo. Lorella Cuccarini gli ha infatti sospeso la maglia dopo i comportamenti avuti dopo la scorsa puntata dal cantante, che rischia dunque ora l’eliminazione dalla sua stessa prof. Mirino puntato anche su Maria Rosaria: se questa settimana non riuscirà a salire in classifica, potrebbe rischiare la sostituzione da parte della prof Celentano.