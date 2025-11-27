Oggi 27 novembre 2025 va in scena la nuova registrazione di Amici 25, in onda domenica 30 novembre: sfide e gare, cosa accadrà in puntata

La classe di Amici 25 torna in scena oggi, 27 novembre 2025, nel corso della nuova registrazione che vedremo però in onda domenica 30 novembre su Canale 5. Tante le cose che accadranno nel coso della puntata, a partire dalle varie sfide che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio. Ben cinque sono infatti gli allievi finiti in sfida dopo le ultime gare: due cantanti, Flavia e Plasma, e ben tre ballerini – Alessio, Paola ed Emiliano.

Chi sono Lorenzo, Giorgia e Elena, i 3 nuovi allievi di Amici 25/ Debutto in studio e la reazione dei maestri

La votazione degli allievi ha infatti assegnato la maglia rossa nuovamente a Paola, salvando Emiliano, ma quest’ultimo, dopo averci riflettuto, si è offerto volontario per la sfida, cercando di toglierla a Paola che l’aveva penna sostenuta. La ballerina, però, non ha voluto rinunciare, motivo per il quale sono tre e non due i ballerini in sfida. Alcune di queste sfide andranno in scena già durante il daytime, le altre si svolgeranno oggi, nel corso della registrazione.

Chi è Lorenzo Salvetti, nuovo allievo di Amici 25 ed ex di X Factor/ "Ora so cosa voglio fare"

Anticipazioni Amici 25, l’ingresso dei nuovi allievi cambia gli equilibri della classe: cosa accadrà nella nuova registrazione

Spazio, poi, alle nuove gare di canto e ballo di Amici 25, che questa settimana sono molto più attese del solito. Questo perché tre nuovi allievi, e anche parecchio promettenti, hanno fatto il loro ingresso nella scuola proprio alla fine della scorsa puntata del pomeridiano. Si tratta, dunque, della prima gara per i tre, e le loro performance potrebbero scuotere gli equilibri che si sono creati tra gli allievi e nelle classifiche stesse, scatenando malcontenti e sfide inaspettate. Non mancheranno poi nuovi scontri e polemiche tra professori, soprattutto quando alcuni allievi saranno chiamati ad esibirsi in studio nei compiti voluti dai professori in settimana. Tutte le anticipazioni di Amici 25, con esiti delle sfide, classifiche e possibili eliminati, arriveranno oggi, appena conclusa la nuova registrazione.