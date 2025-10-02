Amici 25, anticipazioni registrazione seconda puntata in onda domenica 5 ottobre su Canale 5: prime esibizioni e classifiche in studio

Ora che la classe è completa, Amici 25 prende ufficialmente il via. Oggi 2 ottobre 2025 si registra la seconda puntata della nuova edizione del talent di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 domenica 5 ottobre, e per i 18 allievi è tempo di mettersi ufficialmente alla prova nella loro prima, vera gara. I ragazzi hanno infatti avuto modo di ambientarsi in questi giorni e di dare il via alle lezioni e prove per la puntata, non prima, tuttavia, di aver deciso con quale professore iniziare questo percorso.

Penelope piange ad Amici 25: "Spaventata da tutto"/ Maria De Filippi interviene: "Puoi andartene quando vuoi"

Alcuni degli allievi sono stati infatti scelti da più di un prof, il che ha dato loro la possibilità di scegliere. È stato il caso di Emiliano, voluto da tutti e tre i prof di ballo, la cui scelta è ricaduta sulla maestra Celentano. Il cantante e violoncellista Michele ha scelto Lorella Cuccarini tra tutti e tre i prof, mentre Plasma ha optato per Rudy Zerbi.

Prof di Amici 25 svelano chi è il loro allievo di canto preferito: la classifica/ Batosta per Michelle

Amici 25, anticipazioni registrazione seconda puntata: la prima sfida tra allievi e i compiti

Gli allievi di Amici 25 tornano oggi al centro dello studio, stavolta per farsi giudicare da una serie di professionisti esterni alla scuola. Il format, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe essere lo stesso degli scorsi anni: ogni allievo si esibirà di fronte alla commissione esterna, chiamata per la puntata, e riceverà un voto da 0 a 10. Il più votato, di ballo e di canto, sarà primo in classifica, l’ultimo finirà in sfida, qualora queste partissero già alla prima puntata. È inoltre probabile che i prof abbiano già assegnato ad alcuni di loro dei compiti speciali per valutare alcune carenze in puntata. Starà però al professore di appartenenza decidere se l’allievo è sufficiente e può dunque continuare il suo percorso nella scuola di Amici, oppure se non lo è e perciò sospendergli la maglia.