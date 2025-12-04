Oggi 4 dicembre c'è una nuova registrazione di Amici 25: cosa accadrà nella puntata di domenica 7 dicembre 2025? Tutte le anticipazioni

Si registra oggi 4 dicembre 2025 la nuova puntata del pomeridiano di Amici 25 che vedremo in onda domenica 7 dicembre, dalle 14 circa, su Canale 5. La classe ha affrontato una settimana ricca di prove, anche in vista dei compiti assegnati loro dai professori, ma c’è chi ha anche vissuto momenti di crisi in vista di ciò che accadrà oggi nella nuova registrazione di Amici.

A mettere in crisi sono soprattutto le sfide e la possibilità di dover abbandonare Amici 25 per sempre. Ne sa qualcosa Angie, che è crollata in lacrime dopo essere finita in maglia rossa per il suo nuovo singolo e aver ammesso di sentirsi alla sua ultima possibilità. È servita Maria De Filippi a rimettere in sesto la cantante e a darle il coraggio di andare avanti senza paura. Ma Angie non è l’unica a dover affrontare la sfida nella nuova registrazione di Amici 25.

Anticipazioni Amici 25, puntata 7 dicembre: le sfide e il compito di Opi

Tra i cantanti c’è infatti anche Michele, altro allievo di Lorella Cuccarini così come Angie, in sfida nella registrazione di oggi, mentre per il ballo saranno Anna e Alessio ad affrontarla. Come annunciato, nel corso della puntata, alcuni allievi saranno chiamati a svolgere un compito assegnato loro da uno dei professori della scuola. È il caso di Opi, a cui Lorella Cuccarini ha chiesto di sottolineare ancor di più l’emozione ritrovata nella sua voce, esibendosi sulle note del brano ‘Pastello bianco’ dei Pinguini Tattici Nucleari. Un’assegnazione che ha emozionato molto il ragazzo, che si è detto desideroso di esibirla. Anche per Maria Rosaria è stata una settimana molto intensa, visto che continuano le prove con la maestra Celentano e Samantha Togni: chi sia in arrivo, per lei, un nuovo compito in studio?