Anticipazioni registrazione Amici 25, cosa accadrà nella puntata del 9 novembre 2025? Sfide, maglie sospese e allievi a rischio

Oggi 6 novembre 2025 è prevista una nuova registrazione di Amici 25, puntata che andrà poi in onda su Canale 5 domenica 9 novembre alle 14. In studio Maria De Filippi presenterà nuovi ospiti, sia musicali che in qualità di giudici, che avranno dunque il compito di giudicare le performance degli allievi in gara, sia nel campo del ballo che del canto. A giudicarli, dalla propria postazione, anche il sestetto di professori: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini ed Emanuel Lo per il ballo.

Prima delle gare di canto e ballo, è molto probabile che andranno in scena le sfide dei ragazzi che si sono classificati ultimi la scorsa settimana. Pierpaolo ha già affrontato e vinto la sua sfida contro Antonella, ballerina molto dotata, ma sono ancora tre gli allievi che rischiano l’eliminazione: parliamo di Angie (nuova allieva di Lorella Cuccarini); di Flavia (di Anna Pettinelli), e della ballerina di Alessandra Celentano Maria Rosaria.

Anticipazioni registrazione Amici 25 del 6 novembre: cosa accadrà a Maria Rosaria e Emiliano?

Proprio Maria Rosaria ha vissuto una settimana non facile e non solo per la sfida: la prof ha ribadito i dubbi sul suo conto, soprattutto a livello emozionale, trovandola un po’ troppo ‘piena di sé’ oltre che bloccata. La sfida sarà dunque per l’allieva una prova definitiva per rimanere nella scuola e dimostrare il suo valore. E a proposito di Celentano, è probabile che proprio oggi scopriremo il destino di Emiliano: la maestra gli ha sospeso la maglia ormai due settimane fa ma oggi potrebbe tornare in studio ad esibirsi qualora si dimostrasse meritevole ai suoi occhi. Per tre sfide che vengono sostenute, quattro nuovi allievi, alla fine delle gare previste oggi, finiranno a rischio eliminazione, e non sono da escludere colpi di scena.