Amici 25, Mediaset taglia la notte: il serale dovrà chiudere entro la mezzanotte! Fan nel panico, Maria De Filippi si adegua.

Anche Amici 25 è pronto ad una rivoluzione totale in ambito organizzativo, soprattutto per quanto riguarda il Serale. Si tratta della seconda parte del programma, nonchè la più seguita in assoluto dato che in quel momento vengono scelti coloro che arriveranno alla finale. A settembre 2025 Maria De Filippi tornerà con il suo talent più famoso che ogni anno genera uno share da applausi, ma Mediaset ha preso la decisione di fare qualche piccola modifica per la prossima primavera, nonchè il periodo della messa in onda del Serale.

Quando torna Uomini e Donne? Svelate le date delle prime registrazioni/ Anticipazioni su Over e tronisti

Cosa cambia ad Amici 25? Il programma inizierà come al solito con la formazione della classe. In questo periodo la redazione sta già facendo una prima selezione degli allievi mentre si vocifera un cambiamento del corpo docenti, con l’arrivo di Veronica Peparini e l’uscita di scena di Deborah Lettieri, coreografa che lo scorso anno ha accompagnato i ballerini nel loro percorso. Ma qual è la novità più importante in assoluto? Andiamo a scoprirla insieme.

Raffaella Mennoia, chi è l'autrice di Temptation Island?/ Carriera e rapporto con Maria De Filippi

Amici 25, Pier Silvio cambia gli orari del Serale: “Finiremo presto“

Le piccole modifiche nel programma di Maria De Filippi ci sono ogni anno, ma stavolta c’è una grande novità. Mediaset ha deciso di accorciare il serale. In base a quanto dichiarato da DavideMaggio.it, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di accorciare la durata della puntata facendola finire a mezzanotte precisa. Si tratta di una vincente linea editoriale che sta funzionando a meraviglia con i reality del momento, quali Temptation Island e Tú Sí Que Vales, che terminano in un orario non troppo tardo per non distrarre gli spettatori.

Tu si que vales 2025 anticipazioni e ospiti: sorpresa Alessia Marcuzzi/ Noemi emoziona con Sabrina Ferilli

Anche se può sembrare cosa da poco, questo è un cambiamento epocale per il programma di Maria De Filippi, che di solito è conosciuto per durare fino a tarda notte durante il periodo del Serale. Eppure è importantissimo per Mediaset modificare qualche dettaglio per far funzionare ancora di più il talent e adeguarsi alle linee guida che si stanno dimostrando vincenti. Sarà una strategia adatta?