Rivoluzione ad Amici 25: chi potrebbe andare via

La prossima edizione di Amici potrebbe essere davvero rivoluzionaria. Secondo le prime voci di corridoio, infatti, Maria De Filippi starebbe pensando di cambiare il colpo insegnanti portando nella scuola due nuovi insegnanti che porterebbe una ventata di novità. Con l’arrivo di due, nuovi arrivati, due insegnanti che hanno fatto parte del programma di Maria De Filippi nell’ultima edizione dovrebbero lasciare definitivamente la scuola. stando ai primi rumors, dovrebbero andare via un professore di canto e uno di danza.

Nel dettaglio, a settembre, dovrebbero tornare nella scuola Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emmanuel Lo. Dovrebbero, invece, andare via Deborah Lettieri e Anna Pettinelli con quest’ultima che potrebbe ricoprire il ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. Due addii che porterebbero nella scuola due , nuovi insegnanti, ma chi potrebbe arrivare nella scuola di Maria De Filippi?

Amici 25: chi sono i professori che potrebbero arrivare

Secondo Novella 2000, tra i professori di danza di Amici 25 potrebbe arrivare Veronica Peparini: si tratterebbe di un ritorno per l’insegnante che ha fatto parte della scuola per diverse edizioni. Secondo l’Adnkronos, invece, le porte della scuola di Maria De Filippi potrebbero aprirsi per Angelo Madonia Quest’ultimo ha già aperto le porte ad un eventuale approdo nella scuola più famosa d’Italia ammettendo che gli piacerebbe ricoprire il ruolo di insegnante.

Anche Veronica Peparini, in un’intervista rilasciata qualche mese fa, ha spiegato che, se arrivasse la proposta per tornare ad insegnare ad Amici, non rifiuterebbe mai: “Se lo rifarei? Ad Amici ho passato 10 anni della mia vita, ogni volta è come tornare a casa. Perché no, non rifiuterei mai. Ho passato lì dentro molti anni ed è stato un rodaggio importante, ho fatto così tante coreografie, ho conosciuto così tante persone ed è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Posso dire che è stata una scuola anche per me, anche se ero la prof“.

