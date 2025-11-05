Alessandra Celentano smonta la sua allieva Maria Rosaria Dalmonte ad Amici 25: "Ti senti chissà chi ma sei un muro di ghiaccio"

Maria Rosaria Dalmonte è finita in sfida ad Amici 25 e si sta preparando per affrontarla, ma in vista di questa prova la sua maestra, Alessandra Celentano, ha voluto affrontare un problema che le fa notare da un po’: la sua impassibilità. Il fatto che la ballerina non mostri i suoi sentimenti e anzi sia invece algida non piace alla maestra, che trova questo atteggiamento un ostacolo per la sua danza. Così, nel corso del daytime del 5 novembre, ha espresso alla ragazza tutto ciò che pensa.

“Ho l’impressione che tu ti senta un po’ chissà chi. – ha esordito la maestra in sala con Maria Rosaria – Non so perché ma ho questa sensazione che la tua chiusura sia un non voler dire fino in fondo quello che pensi, vendo un atteggiamento da superiore. Io in casetta ti vedo un po’ superficiale, sempre a scherzare… sei un muro di ghiaccio, non so come prenderti”, ha tuonato Celentano.

Maria Rosaria crolla di fronte alle accuse di Alessandra Celentano ad Amici 25: “Perché reagisco così”

“Se non parlo non è perché mi sento superiore. – ha tenuto a precisare l’allieva – Io cerco di non pensarci durante la giornata perché mi demoralizzo, magari ci penso da sola quando sono a letto.”, ha spiegato il merito all’accusa delle mancate reazioni ad Amici 25. Quando però la maestra ha insistito sul tema, Maria Rosaria è crollata in lacrime e si è aperta un po’: “Io non riesco a mostrare quello che sento realmente, io da quando sono piccola sono così. Non voglio che le persone possano usare quello che racconto di me contro di me.” Per la Celentano, questo blocco della ballerina deve essere superato, altrimenti il suo percorso ad Amici 25 potrebbe subire uno scossone inaspettato.