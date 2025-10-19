Frasa rischia l'eliminazione da Amici 25: cos'è successo nell'ultima registrazione del talent show e la decisione preoccupante di Rudy Zerbi

Frasa rischia l’eliminazione da Amici 25? Ebbene, i dettagli emersi dall’ultima registrazione del talent show hanno allarmato i fan. Il cantante, infatti, è finito all’ultimo posto nella classifica stilata da Irama, finendo così in sfida per la prossima settimana. Come se non bastasse, sarà Rudy Zerbi a scegliere il suo sfidante. Questo significa che, in caso di eliminazione di Frasa, il nuovo allievo entrerà nella squadra di Zerbi, e non in quella della sua attuale insegnante, Anna Pettinelli.

Dunque, bisognerà attendere la prossima settimana per scoprire quale sarà il destino dell’allievo nel talent show, che al momento sembra essere piuttosto a rischio. Ma chi è esattamente il cantante? All’anagrafe Francesco Saias, è un giovane artista di Genova. Prima di partecipare ad Amici, aveva già iniziato a fare esperienze nel mondo dello spettacolo, prendendo parte ad alcune produzioni televisive e recitative, tra cui Volevo fare la rockstar 2 e One Wish.

Frasa a rischio ad Amici 25: cosa succederà nella prossima sfida

Sin dal suo ingresso nella Scuola di Amici 25, Frasa ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Fin da subito, infatti, ha trovato ostilità da parte del professore Rudy Zerbi, che ha più volte dichiarato di non ritenerlo adatto al programma. Negli ultimi daytime, Zerbi ha persino proposto l’eliminazione di Frasa e di Opi, sostenendo che non siano all’altezza degli altri compagni. Dopo che Frasa è finito ultimo in classifica nell’ultima registrazione e quindi in sfida, Zerbi ha poi chiesto di poter scegliere personalmente il suo sfidante. Nel caso in cui Frasa dovesse perdere, quindi, il nuovo allievo entrerà direttamente nella squadra di Zerbi.