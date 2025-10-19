Opi in sfida ad Amici 25: chi è il cantante che ha attirato le critiche di Rudy Zerbi e ha scatenato il gossip con Michelle Cavallaro

Poche settimane fa è partita Amici 25 su Canale 5. Ancora una volta, Maria De Filippi ha formato la nuova classe, e tra i protagonisti spicca il cantante Opi. All’anagrafe Simone Opini, è nato in provincia di Bergamo e ha circa 24 anni. In passato ha già pubblicato alcuni brani e, lo scorso anno, ha provato ad entrare nella Scuola, sfidandosi con Trigno, il vincitore di categoria della passata edizione. Quest’anno, ha deciso di tentare una seconda volta, ed è stato scelto come allievo dalla professoressa Anna Pettinelli, pur trovando fin da subito alcune criticità da parte di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

A poche settimane dal suo ingresso, il suo percorso è già stato messo a rischio, dato che il cantante è infatti finito in sfida. Giovedì 16 ottobre è stata registrata la puntata che andrà in onda oggi, domenica 19 ottobre, durante la quale, però, è stato svelato che Opi ha superato la prova e potrà quindi rimanere nella Scuola. Ad ogni modo, fino ad ora, sembra aver conquistato parte del pubblico, grazie anche al suo carisma.

Opi e Michelle insieme ad Amici 25? Il gossip

In queste prime settimane di programma, Opi ha attirato l’attenzione anche per la sua vicinanza ad un’altra allieva di Amici, Michelle Cavallaro. Quest’ultima, già nota per la sua partecipazione a Il Collegio, e Opi sembrano essere sempre più legati, tanto che si è parlato di un possibile flirt tra i due. A questo punto, non resta che continuare a seguire Amici 25 per scoprire come evolverà la loro amicizia “speciale”.