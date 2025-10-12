Anna, chi è la ballerina di Amici 25: com'è andata la sua sfida

Oggi, domenica 12 ottobre, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici 25. Anche questa settimana, vedremo esibirsi i cantanti e i ballerini della Scuola, tra cui anche Anna Iseppi. Ma, chi è esattamente? Anna ha 19 anni, viene da Dro, sull’Alto Garda, ed è una ballerina. Allieva della scuola Lighthouse Studio di Trento, si è presentata come una ragazza “tosta, determinata e testarda“, esibendosi sulle note di “Take me home” di Jess Glynne. Al che, ha subito ricevuto un secco no da parte di Alessandra Celentano, ma è riuscita comunque ad andare avanti grazie ai “si” di Emanuel Lo e Veronica Peparini.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 12 ottobre 2025: Emiliano scatena il pubblico

Alla fine, però, Anna ha deciso di farsi seguire da Veronica, che è diventata ufficialmente la sua professoressa. Sebbene Amici sia iniziato solo da poche settimane, però, Anna ha dovuto già affrontare momenti difficili. Difatti, la scorsa settimana, è finita in sfida, rischiando quindi di abbandonare per sempre il programma. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni sulla registrazione della terza puntata del talent, però, pare che la ballerina sia riuscita a superare la sfida e a riprendersi la maglia.

Amici 25, chi è Opi: ha una fidanzata?/ Il possibile flirt con l'allieva Michelle Cavallaro

Amici 25: chi è la ballerina Anna

Stando a quanto svelato dalle anticipazioni di Amici 25, la sfida di Anna è stata giudicata da Mauro Paparo, la quale, però, ha tentennato fino all’ultimo. Nonostante trovasse anche la sfidante una ballerina molto valida, alla fine ha deciso di salvare Anna, che ha potuto quindi riprendere la sua maglia. A questo punto, non resta che seguire la prossima puntata del talent show di Maria De Filippi per vedere Anna esibirsi di nuovo.