Flavia, chi è la ballerina di Amici 25: il percorso tortuoso dell'allieva

Tra i protagonisti di Amici 25 c’è sicuramente Flavio Buoncristiani, allieva di Anna Pettinelli. Ma, andiamo a conoscerla meglio. Flavia ha soli 19 anni, viene da Fiumicino e, poche settimane fa, è riuscita ad entrare nella Scuola di Maria De Filippi solo grazie alla Pettinelli, dato che gli altri professori non erano d’accordo con il suo ingresso. Tuttavia, Anna ha deciso di rischiare, vedendo in lei grande talento. Prima di Amici, aveva già avuto delle esperienze sul palco, esibendosi anche al Roma Music Festival.

Vittorio Sgarbi, malattia e come sta: il tumore alla prostata/ La richiesta della figlia Eveline

Sui social, è solita promuovere la sua musica, condividendo cover e esibizioni live. Quest’anno, ha deciso di provare ad entrare nel talent show di Canale 5, dove il percorso si sta già dimostrando tortuoso. Difatti, dopo solo poche settimane, è già finita in sfida, a causa dei bassi voti ricevuti dai giudici esterni. Tuttavia, Flavia è riuscita a superare la prova, battendo la sua sfidante e continuando il suo percorso nella trasmissione.

Enrico Montesano, chi è e polemiche/ "Sono un attore e voglio tornare in Rai, è casa mia"

Flavia, chi è la cantante di Amici 25: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Flavia non sembra avere un fidanzato o fidanzata ufficiale ed è dunque entrata nel programma da single. Per ora, sembra aver stretto amicizia con diversi dei suoi compagni, ma ancora non si è parlato di possibili suoi flirt in Casetta. A questo punto, non resta che continuare a seguire la cantante ad Amici 25 per scoprire come sarà il suo percorso e se riuscirà a far cambiare idea agli altri professori.