Matilde Sofia Fazio potrebbe dover lasciare per sempre la Scuola di Amici 25: ecco cos'è successo e lo scontro con la Celentano

Domenica 19 ottobre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Amici 25. Come di consueto, le registrazioni avvengono qualche giorno prima, quindi si sa già chi dovrà affrontare il rischio eliminazione. Tra gli allievi in bilico c’è ancora una volta Matilde Sofia Fazio, che già la settimana scorsa ha dovuto sostenere una sfida giudicata Marcello Sacchetta, vincendola. Ma chi è esattamente Matilde? La ballerina ha appena 17 anni ed è originaria di Erice, in provincia di Trapani. A soli 11 anni, però, si è trasferita a Roma per inseguire il sogno di diventare una ballerina professionista e un’attrice.

In passato, infatti, ha recitato in fiction di successo come Di padre in figlio, I pionier e Storia di una famiglia per bene. Adesso, però, ha deciso di dedicarsi completamente alla danza, entrando nella Scuola più famosa d’Italia grazie all’approvazione di Veronica Peparini, che l’ha subito voluta nella sua squadra. Allo stesso tempo, ha già ricevuto critiche dagli altri professori, in particolar modo da Alessandra Celentano, che sostiene che Sofia sia troppo indietro rispetto al resto dei suoi compagni.

Matilde eliminata da Amici 25? Cos’è successo e i commenti della Celentano

Nella puntata registrata giovedì 16 ottobre, che andrà in onda domenica 19 ottobre, la Celentano si è scontrata con Veronica Peparini proprio a causa di Matilde. La Maestra ritiene che la giovane ballerina non sia ancora pronta per un’esperienza come quella di Amici, mentre Peparini crede fermamente nelle sue potenzialità e pensa che dentro la Scuola possa crescere sempre di più. Nonostante ciò, anche questa volta la 17enne non ha ricevuto giudizi particolarmente positivi dal giudice esterno, finendo nuovamente a rischio eliminazione. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quale sarà il suo destino.