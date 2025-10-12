Chi è Opi, il cantante di Amici 25 che fa discutere: la presunta fidanzata

Oggi, domenica 12 ottobre, su Canale 5 va in onda la terza puntata di Amici 25. Tra i protagonisti che hanno attirato maggiormente l’attenzione in queste prime settimane di programma c’è il cantante Opi. Ma, andiamo a conoscerlo meglio. Opi è il nome d’arte di Simone Opini, nato a Bergamo nel 2000. Fin da piccolo, ha sviluppato una forte passione per la musica e, prima di entrare nella Scuola più famosa d’Italia, aveva già provato a farsi notare nel mondo della musica pubblicando brani sui social e partecipando a piccoli eventi locali.

Tra l’altro, questa non è la prima volta che Opi mette piede negli studi di Amici: l’anno scorso aveva infatti sfidato TrigNo, perdendo contro quello che, alla fine, è diventato il vincitore della categoria canto della passata edizione. A distanza di un anno, ha deciso di riprovarci, trovando il supporto di Anna Pettinelli, che l’ha subito voluto come allievo. Fino a questo momento, il cantante sembra essere uno dei preferiti dal pubblico del talent show, e ha già conquistato molti fan.

Opi e Michelle: primo flirt di Amici 25?

Per quanto riguarda la vita privata, pare che Opi sia entrato nella Scuola di Amici 25 da single. Difatti, non ha parlato di una fidanzata ufficiale, deciso a godersi a pieno la sua esperienza nel talent show. In queste prime settimane di convivenza, però, pare essersi avvicinato in maniera particolare alla cantante Michelle Cavallaro. Nei daytime, i due infatti sono stati visti insieme in atteggiamenti affettuosi, tra abbracci e momenti di complicità, nonché chiacchierate profonde. A questo punto, non resta che attendere per capire come si evolverà quest’amicizia speciale.