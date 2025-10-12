Pierpaolo Monzillo crolla ad Amici 25: chi è l'allievo di Veronica Peparini

Pierpaolo Monzillo è uno degli allievi di Amici 25. Ma, andiamo a conoscerlo meglio. Pierpaolo ha 18 anni, viene da Atena Lucana, in provincia di Salerno, ed è uno dei ballerini della nuova edizione del talent show di Canale 5, con Veronica Peparini come sua professoressa. Fin dal suo ingresso, il 18enne si è fatto notare non solo per il suo talento nella danza, ma anche per la sua grande sensibilità. Appena ricevuta la maglia, infatti, ha subito chiamato la madre in videochiamata, rendendosi protagonista di un momento che ha emozionato il pubblico.

Matilde Sofia Fazio, chi è la ballerina di Amici 25: il passato ad attrice/ Ecco in che fiction ha recitato

Fino ad ora, però, il percorso di Pierpaolo in Casetta non è stato facile. Difatti, sembra avere qualche difficoltà a legare con gli altri compagni, complice anche la mancanza della sua famiglia e della sua fidanzata. A tal proposito, nel daytime andato in onda il 30 settembre, si era lasciato andare ad uno sfogo, dicendo: “Non riesco ad instaurare un rapporto con voi. Mi manca la mia ragazza e lei al telefono mi ha detto di essere forte, ma non riesco a esserlo come vorrei quindi questo mi distrugge”.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 12 ottobre 2025: Gigi D'Alessio e Achille Lauro ospiti, due sfide

Pierpaolo ad Amici 25: lo sfogo in studio

Non solo, Pierpaolo è anche scoppiato a piangere in studio dopo la sua ultima esibizione sulle note di “Volevo essere un duro“, brano di Lucio Corsi. Al che, la giudice esterna Oriella Dorella gli ha chiesto cosa avesse provato durante la coreografia e cosa l’avesse portato ad emozionarsi così tanto. Il ballerino, però, non è riuscito a parlare o a spiegare i motivi precisi, preso dalla commozione. Insomma, Pierpaolo ha già dimostrato di essere un ragazzo sensibile, con valori molto apprezzati dal pubblico di Amici 25.