Tommaso Troso, chi è: lo scontro con Emanuel Lo ad Amici 25

Circa tre settimane fa, è iniziato Amici 25. Come ogni anno, si è formata una nuova classe piena di giovani talenti. Per quanto riguarda il ballo, tra coloro che si sono fatti notare maggiormente c’è Tommaso Troso, scelto subito da Alessandra Celentano. Tommaso ha 19 anni, viene da Giugliano, in provincia di Napoli, ed è un ballerino. Fin da piccolo ha dimostrato una passione incredibile per il ballo classico, arrivando a studiare anche all’estero, in Europa e negli Stati Uniti, con un’esperienza importante ad Atlanta, dove ha potuto affinare la tecnica, ampliare il repertorio e confrontarsi con stili diversi.

Nel suo provino per entrare ad Amici, ha subito attirato l’attenzione della Celentano, per la sua tecnica, e non solo. Tuttavia, ha anche ricevuto critiche. Difatti, Emanuel Lo lo ha stroncato, definendolo “traballante e con poca personalità” in alcune esibizioni, sottolineando la necessità di migliorare il partnering e la leadership durante le performance di gruppo.

Tommaso, chi è il ballerino di Amici 25: le critiche di Emanuel Lo

Nonostante le critiche di Emanuel Lo, però, Tommaso non si è lasciato abbattere, continuando a lavorare sodo in sala e ricevendo il supporto della sua professoressa, Alessandra Celentano. Stando a quanto dimostrato fino ad ora, il ballerino sembra destinato ad essere uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione. In ogni caso, non resta che continuare a seguire Amici 25 per scoprire cosa succederà.