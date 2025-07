Che nella prossima edizione del talent show ci sarebbero state grosse novità era cosa certa, adesso è ufficiale il suo ritorno: di chi si tratta

A settembre la scuola di Amici riaprirà le porte e ci saranno una serie di novità ad attendere i nuovi alunni ma anche il pubblico. Come è spesso capitato nel corso dei tanti anni in cui il programma va in onda, anche in questa prossima edizione ci saranno cambiamenti nel corpo docenti e tornerà nella scuola più famosa d’Italia uno storico volto che potrebbe fare vere scintille con Alessandra Celentano.

Ancor prima che terminasse l’ultima edizione del talent show era già stato reso noto che ci sarebbero stati dei cambiamenti. L’addio di Deborah Lettieri che all’inizio era solo un’indiscrezione è diventato una certezza, ma chi tornerà a sostituirla? Il nome è ormai ufficiale e i fan sono già pazzi di gioia.

Amici 2025, quale insegnante tornerà nel talent show di Canale Cinque

Nella prossima edizione di Amici tornerà Veronica Peparini, l’ex insegnante di danza prenderà il posto di Deborah Lettieri e il suo arrivo – probabilmente – creerà un po’ di scompiglio nel corpo docenti. E’ noto, infatti, come lei e Alessandra Celentano non vadano proprio d’accordo e i loro battibecchi erano praticamente all’ordine del giorno.

Motivo per cui, è prevedibile, che riassesteremo agli stessi schemi, con scontri continui tra la Celentano e la Peparini che saranno in competizione. Ma l’arrivo della Peparini, che era stato preannunciato tempo fa e che solo adesso ha avuto conferma, darà anche un tocco di brio al talent show di Maria De Filippi. La compagna di Andreas Muller è molto apprezzata dal pubblico, che adora la sua energia e il suo saper fare spettacolo.

La Peparini praticamente sembra essere nata per questo ruolo, non solo ha una grande competenza in materia di danza, ma è anche il personaggio perfetto per creare quelle dinamiche all’interno del programma che tanto piacciono al pubblico. Di non poco conto, poi, quella sorta di antipatia che lei e la Celentano nutrono l’una nei confronti dell’altra, necessaria a creare polemiche, scontri e tutto ciò che serve a mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Per comprendere quanto tra le due non corra buon sangue e come ne vedremo delle belle nella prossima edizione di Amici, basti pensare che recentemente la Celentano – ospite nel podcast di Marcello Sacchetta – pur senza fare nomi, ha commentato la relazione tra Veronica Peparini ed Andreas Muller, che sono prossimi alle nozze.

“Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata (…). Io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello”, queste le parole della Celentano. Una dichiarazione che, con molta probabilità, sarà arrivata alle orecchie della Peparini e, dunque, potrebbe essere il primo motivo di scontro tra le due insegnanti quando la scuola di Amici riaprirà. A quanto pare ne vedremo davvero delle belle, ora bisognerà attendere di conoscere gli altri cambiamenti, Maria De Filippi – come è noto – riserva sempre qualche sorpresa al suo pubblico.