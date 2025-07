Ad Amici 25 potrebbe esserci un clamoroso ritorno: dopo le varie voci, un'indiscrezione lo confermerebbe.

Amici di Maria De Filippi tornerà in onda a settembre con una nuova edizione. Come negli ultimi anni, il pomeridiano andrà in onda la domenica pomeriggio sfidando Domenica In. Nel corso della prima puntata saranno annunciati i nomi di tutti gli allievi selezionati durante i casting che sono attualmente in corso. Proprio dai casting arriva una clamorosa indiscrezione che confermerebbe il ritorno nella scuola di una delle insegnanti più amate dal pubblico ma anche dagli stessi allievi.

Secondo una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano, dietro la cattedra degli insegnanti, a settembre, potrebbe tornare Veronica Peparini che, attualmente, sarebbe impegnata con i casting. “Deia, ho due amiche che hanno fatto il provino di Amici ieri e oggi. A visionare c’era la Peparini. Probabile ritorno tra i prof?”, è il testo della segnalazione ricevuta da Deianira.

Veronica Peparini torna ad Amici?

Veronica Peparini è stata per anni insegnante della scuola più famosa d’Italia e ad Amici 25 potrebbe riprendere possesso della cattedra. A lasciarle il posto potrebbe essere Deborah Lettieri che, al termine dell’edizione vinta da Daniele Doria, ha pubblicato un post sui social che sembrava preannunciare l’addio. Da parte sua, Veronica Peparini non ha mai chiuso le porte ad un eventuale ritorno nella scuola di Amici con cui ha sempre avuto un rapporto speciale.

Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sul ritorno di Veronica Peparini che si è da poco sposata con Andreas Muller. I fan, tuttavia, non nascondono di gradire l’eventuale ritorno della sorella di Giuliano Peparini che, a sua volta, per diverso tempo, è stato il direttore artistico del serale.