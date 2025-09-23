Amici 25, via domenica 28 settembre 2025: da Plasma 8003 a Michelle Cavallaro, i possibili concorrenti

Maria De Filippi scalda i motori e prepara il ritorno di Amici 25, il talent di Mediaset prenderà il via infatti nei prossimi giorni, come confermato anche da Silvia Toffanin durante la puntata di ieri di Verissimo. Il format che metterà in sfida allievi tra cantanti e ballerini prenderà il via a partire da domenica 28 settembre 2025, nel tradizionale appuntamento delle 14. E intanto in rete si sono diffuse le prime voci sui papabili concorrenti dell’edizione.

Secondo 361 Magazine tra gli aspiranti concorrenti del programma potremmo trovare Michelle Cavallaro, già nota per la sua partecipazione a Il Collegio e per il singolo Amori Disperati, prodotto da Mameli. Un altro nome è quello di Matteo Della Vecchia. Si vocifera anche della possibile presenza di Benedetta Cornalba, che ha emozionato sui social con alcuni suoi brani diffusi in lingua inglese. Tra i possibili concorrenti di Amici 2025 c’è anche Plasma 8003, rapper genovese conosciuto come Antonio Silvestri, che ha collaborato con Olly e Alfa nel brano No Money e ha partecipato ai Bootcamp di X Factor 2024.

Amici 2025, quando inizia il Serale?

Nei prossimi giorni è previsto l’annuncio ufficiale del cast di Amici 25, pronto a riprendere posto su Canale Cinque con la versione pomeridiana, in attesa del Serale che troveremo come sempre in primavera sul piccolo schermo.

Ovviamente è troppo presto per parlare di possibili date, ma quello che sappiamo è che il mese di marzo sembra essere quello da cerchiare in rosso sul calendario. Come al solito Maria De Filippi sarà protagonista del sabato sera sia in autunno che d’inverno, prima con Tu si qui vales e poi con il ritorno di C’è posta per te, vera macchina da guerra in termini di ascolti che rivedremo il prossimo gennaio in onda.

