Grandi novità in arrivo ad Amici 25: c'è la data d'inizio della nuova edizione del talent, che potrebbe anche ritrovare la divisione in squadre

Manca sempre meno alla partenza di Amici 25. A settembre si riapriranno ufficialmente le porte della scuola più amata e seguita d’Italia e sarà presentata al pubblico la nuova classe di allievi, che comprenderà cantanti e ballerini. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi volti del talent, Isa e Chia ci fa sapere che la data d’inizio per la nuova edizione è stata fissata ed è domenica 28 settembre, come sempre alle 14.10 circa su Canale 5.

Maria De Filippi condurrà il talent, e sarà come sempre affiancata dalla commissione di professori, nella quale c’è un addio e un ritorno. L’addio è quello di Deborah Lettieri, il cui posto viene ripreso da una storica insegnante di danza di Amici: Veronica Peparini. Confermati, invece, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Confermatissima anche la commissione di canto, che ritrova Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

Amici 25, torna la divisione in squadre nella prossima edizione del talent? Cosa sappiamo

Le novità non arrivano soltanto nel cast dei professori, perché Amici 25 potrebbe ritrovare una delle sue dinamiche più interessanti per i fan del programma: la divisione in squadre. Una pratica che negli ultimi anni è stata abolita per dare ai concorrenti la possibilità di esibirsi liberamente e senza possibili limitazioni, ma che potrebbe tornare a partire da quest’anno in un formato probabilmente nuovo. È questa l’indiscrezione lanciata da MondoTv24, che ci porta anche ad avanzare l’ipotesi secondo la quale la divisione in squadre potrebbe tornare anche al serale, con le iconiche squadre blu e bianca. Il che stravolgerebbe nuovamente il format dopo vari anni. Certo è che molti chiedono qualche novità nelle dinamiche del talent, e chissà che Maria De Filippi non realizzi questo desiderio.