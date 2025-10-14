Scoppia la prima lite nella casetta di Amici 25: la cantante Flavia Buoncristiani finisce nel mirino di alcuni compagni a causa dei suoi atteggiamenti

È scoppiata la prima lite nella casetta di Amici 25. Sotto accusa è finita Flavia Buoncristiani, cantante allieva di Anna Pettinelli, a causa di alcuni comportamenti ritenuti scorretti da parte dei compagni d’avventura. Il primo a risentirsi delle risposte scontrose dell’allieva è stato Pierpaolo, che dopo averglielo chiaramente detto è tornato in casetta, sfogandosi con i compagni. Qui, alcuni si sono detti d’accordo con lui, come Emiliano e Penelope.

Quando anche Flavia è rientrata in casetta, Tommaso l’ha avvertita che sono girate voci non piacevoli sul suo conto in casetta mentre era assente, al che si è avvicinato Emiliano, annunciandole che hanno parlato di lei e di alcuni suoi atteggiamenti che poco piacciono a molti. “Hai dei modi di merd*”, hanno detto all’allieva, sottolineando come spesso mostri anche poco rispetto e maleducazione. “Hai delle risposte a cavolo, hai degli atteggiamenti sbagliati”, le hanno fatto notare, in particolare, le compagne Michelle Cavallaro e Penelope Massa.

Flavia Buoncristiani nel mirino dei compagni di Amici 25: scoppia la lite e volano accuse forti

Quando Flavia ha chiesto loro cosa avrebbe fatto e detto di così sbagliato, Michelle le ha risposto: “Quando sei andata in sfida avevi delle frasi fuori luogo per tutti, come se gli altri valessero meno”; e ha inoltre aggiunto: “Dal primo giorno che siamo entrati qui spesso sento da parte tua un senso di superiorità, mi fai sentire sempre quella che canta di merd*.” “Ma avete complessi di inferiorità? Perché io non ho mai parlato male di voi!”, ha replicato allora Flavia, che è poi scoppiata in lacrime. Di fronte a questa scena, Tommaso prima e Riccardo subito dopo hanno preso le difese di Flavia, zittendo tutti coloro che la stavano criticando: “Siete tutte contro di lei. Questo è un accanimento”, ha tuonato il ballerino.

La discussione si è allora accesa anche tra gli altri allievi, e quando Penelope e Michelle hanno cercato di continuare pacatamente la chiacchierata, Flavia è sbottata: “Non fate le finte amiche perché non me ne frega niente”. Poi, in separata sede, si è ulteriormente sfogata: “Cambio camera, false… Mi stanno tutti sul cazz*. Penelope rompe il cazz* perché ha le manie di protagonismo”, ha accusato. È servito a tutti un giorno per calmarsi e poter riaffrontare il discorso con calma, arrivando ad una pace.