Francesca Tocca e i gossip in cui è stata coinvolta dopo l'annuncio della separazione dall'ex marito Raimondo Todaro: chi sarebbe il suo nuovo fidanzato

Francesca Tocca ha un nuovo fidanzato dopo Raimondo Todaro? Questa è la domanda che in molti si fanno da mesi, più precisamente da gennaio 2025, quando i due hanno annunciato la loro seconda separazione. Com’è noto, i due erano legati sin da adolescenti, arrivando ad avere una figlia nel 2013 e a sposarsi nel 2014. Nel 2019, avevano vissuta una crisi, lasciandosi per diversi mesi. Durante questa pausa, Francesca aveva anche avuto una storia con l’ex allievo di Amici, Valentin, mentre Raimondo aveva vissuto dei brevi flirt.

Ad ogni modo, i due avevano poi deciso di tornare insieme, dando una seconda possibilità al loro matrimonio. Dopo diverse indiscrezioni su presunte liti e crisi, però, meno di un anno fa è arrivata la conferma della loro rottura che, questa volta, sembra essere proprio definitiva. Recentemente, infatti, Raimondo ha rilasciato un’intervista, dove ha escluso la possibilità di un ritorno di fiamma con l’ex moglie. Il ballerino poi ha spiegato che entrambi hanno fatto di tutto per salvare la loro famiglia, ma alla fine hanno capito che la scelta più giusta era quella di lasciarsi andare.

Chi è il nuovo fidanzato di Francesca Tocca? L’avvistamento con Davide Greco

Ebbene, dopo quel chiacchierato comunicato, Francesca Tocca è finita più volte al centro del gossip. Prima, si è parlato di una possibile frequentazione con il rapper Baby Gang, dopo che la ballerina era apparsa sul palco durante un suo concerto. Poi, la scorsa estate, è spuntata un’altra indiscrezione quando è stata beccata insieme a Davide Greco, noto parrucchiere e barbiere dei vip.

Il settimanale Chi ha infatti pubblicato alcune foto che li ritraggono insieme a Roma, in atteggiamenti molto affettuosi, con tanto di bacio e il barboncino della ballerina al seguito. Tuttavia, né Francesca né Davide hanno mai confermato la relazione, quindi al momento non è chiaro se tra loro ci sia davvero una storia d’amore.