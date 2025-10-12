Amici 25, Gigi D'Alessio colpito da Flavia in trasmissione: "Sei davvero bravissima"

Gigi D’Alessio è stato uno degli ospiti speciali della puntata di Amici 25, il noto cantante è stato chiamato a giudicare le prestazioni degli allievi oggi domenica 12 ottobre 2025. E a rubare l’occhio e anche l’orecchio dello stesso cantautore è stata Flavia, giovane cantante che tra l’altro è anche una grande fan di Gigi D’Alessio, come confidato dopo aver ascoltato il giudizio dello stesso Gigi in puntata. La cantante ha deciso di esibirsi davanti al pubblico di Amici 25 regalando una delle performance più emozionanti dell’edizione da poco iniziata. La giovane cantante si è esibita con una personalissima versione del brano “Il diario degli errori” di Michele Bravi, una delle canzoni più conosciute del giovane artista e che si classificò al quarto posto al Festival di Sanremo.

Dopo aver ascoltato l’esibizione è scattato l’applauso di Gigi D’Alessio, che non ha nascosto l’ammirazione per l’allieva di Maria De Filippi: “Sei stata davvero pazzesca devo dire” i complimenti del cantautore che non si è risparmiato. E a quel punto Flavia ha colto la palla al balzo per ringraziare Gigi e fare una rivelazione: “Sono una tua grande fan” le parole della ragazza.

Gigi D’Alessio applaude Flavia: il web si scatena

La prestazione di Flavia ad Amici 25 non è passata inosservata al sempre attento orecchio di Gigi D’Alessio, che ha applaudito a scena aperta la cantante dopo la sua prova nella puntata odierna del talent.

Per Gigi D’Alessio la partecipazione nella puntata di Amici è stata l’occasione giusta per poter ammirare da vicino uno dei talenti più cristallini messi in mostra in queste prime puntate della trasmissione Mediaset.