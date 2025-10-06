Cosa si nasconde dietro i tatuaggi di Opi? La rivelazione del cantante di Amici 25

Pochi giorni fa, Maria De Filippi ha ufficialmente aperto le porte della Scuola di Amici 25, presentando i nuovi allievi dell’edizione. Tra loro, a catturare subito l’attenzione del pubblico, c’è stato il cantante Simone Opini, in arte Opi, già molto apprezzato dai fan. Nell’ultima puntata, andata in onda domenica 5 ottobre, Maria gli ha chiesto di raccontare il significato dei suoi numerosi tatuaggi, ricevendo una risposta che ha sorpreso e colpito molti.

Durante il pomeridiano, Maria ha mostrato un video in cui Opi, in sala prove, parlava dei suoi tatuaggi e di quanto spesso sia stato giudicato per loro. A quel punto, la De Filippi ha rivelato che, dietro le quinte, l’allievo le aveva confidato che per lui “i tatuaggi costano meno dello psicologo“, dandogli un valore quasi terapeutico. “Ogni disegno rappresenta un momento difficile che ho superato“, ha spiegato.

Opi commuove ad Amici 25: cos’ha rivelato

Opi ha poi raccontato di essere una persona che fatica ad aprirsi e a confidarsi con gli altri, e proprio per questo trova nei tatuaggi un grande sfogo. Difatti, i disegni sul suo corpo rappresentano per l’allievo di Amici 25 un modo per ricordarsi che ce l’ha fatta e che è diventato più forte. In particolare, sul braccio porta il volto di Axl Rose, frontman dei Guns N’ Roses, un omaggio che richiama i ricordi della sua infanzia e il legame con il padre, grande appassionato della band. Sulla gamba, invece, si trovano Venom e Spider-Man, simboli dei sacrifici fatti e delle sfide affrontate nel corso della sua vita.