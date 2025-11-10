Enzo Paolo Turchi parla di Amici e Ballando con le stelle: l'appello a Maria De Filippi e la frecciatina a Milly Carlucci

Enzo Paolo Turchi torna a far parlare di sé. Il motivo? Il celebre ballerino e coreografo napoletano ha espresso apertamente il desiderio di entrare a far parte del cast di Amici 25. In particolare, in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno, Turchi ha confessato di voler fare il giudice della nuova edizione del talent show di Canale 5, sentendosi all’altezza di poter ricoprire quel ruolo. Difatti, grazie alla sua lunga carriera ha calcato palchi importanti e lavorato con grandi nomi della musica e dello spettacolo, ritiene di avere l’esperienza giusta per affiancare i ragazzi nel loro percorso.

“Oggi nei talent si parla tanto, ma si balla poco. Vorrei entrare nella giuria per poter dire la mia che è diversa da quello che dicono loro“, ha lasciato intendere, lanciando un messaggio chiaro su come vorrebbe vedere evolversi il format. Secondo Turchi, infatti, Amici resta una grande scuola, ma servono figure capaci di giudicare non solo l’emozione o la simpatia, bensì la qualità e la crescita artistica degli allievi.

Enzo Paolo Turchi critica Ballando: cos’ha detto

Dopodiché, Enzo Paolo Turchi non ha risparmiato una frecciatina a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci con cui ha collaborato in passato e che oggi considera troppo “spettacolo” e poco artistico. In particolare, ha attaccato i giudici, considerandolo semplici opinionisti, dato che la maggior parte di loro sono solo personaggi televisivi e non esperti di ballo. “Per giudicare il ballo bisogna conoscere il ballo“, ha ribadito con tono polemico.