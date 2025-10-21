Michele Ballo rischia l'eliminazione ad Amici 25: Lorella Cuccarini sospende la maglia al suo allievo dopo le sue lamentele in casetta

Le brusche lamentele di Michele Ballo per le assegnazioni ad Amici 25 hanno non solo fatto infuriare Lorella Cuccarini, ma l’hanno anche portata a considerare la posizione del suo allievo nella scuola. Michele potrebbe dover abbandonare la scuola la prossima settimana per volontà della sua stessa prof, rimasta scottata dalle dichiarazioni pesanti dell’allievo. Lorella lo ha ammesso nero su bianco, attraverso una lettera inviata a Michele in casetta.

Parole dure quelle di Cuccarini per Michele, a cui ha scritto: “Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato né accettato all’interno di questa scuola. Chi entra qui deve sapere che non si tratta di un punto di arrivo ma di partenza, il percorso è appena iniziato e non si va avanti senza impegno, costanza e rispetto per il lavoro.” Così ha continuato: “L’arroganza non porta da nessuna parte, la presunzione è sempre una cattiva consigliera”.

Michele Ballo rischia il posto ad Amici 25: Lorella Cuccarini sospende la maglia e avverte su possibile eliminazione

È per queste motivazioni che Lorella ha deciso di sospendere la maglia a Michele Ballo, che dunque non potrà partecipare alla puntata di domenica prossima e alla nuova gara degli allievi di Amici 25. Michele avrà una settimana per studiare i suoi brani e ripartire, dimostrando di essere disposto a lavorare seriamente, con umiltà, e a fidarsi della sua coach. Di fronte a questa lettera, l’allievo si è detto dispiaciuto: “Mi sono accorto di avere un atteggiamento scorretto. – ha ammesso – Io ci tengo a questa maglia, a restare qua, a crescere e far bene ogni volta.” Riuscirà a mantenere il suo posto nella scuola?