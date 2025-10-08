Matilde Sofia Fazio ha sostenuto la sfida ad Amici 25, a giudicarla Marcello Sacchetta che è però andato in crisi: chi ha vinto alla fine

Il daytime di Amici 25 dell’8 ottobre 2025 ha avuto inizio con la prima delle tre sfide anticipate annunciate. Si parte da Matilde Sofia Fazio, ballerina del team di Veronica Peparini, che scende in pista contro Janira. A giudicare la sfida è stato Marcello Sacchetta, che ha richiesto a Matilde di partire con una coreografia sulle note “Il bene nel male”. Dopo l’esibizione della sfida, Sacchetta si è però detto in difficoltà sulla scelta, motivo per il quale ha chiesto alle ragazze un momento per pensarci.

Emanuel Lo sfida Tommaso ad Amici 25: "Traballante e con poca personalità"/ La replica spiazza i compagni

Qualche minuto dopo, Sacchetta riappare ma attraverso un videomessaggio nel quale chiede ad entrambe le ragazze un’oretta per decidere meglio. L’agitazione per Matilde è a mille: l’allieva torna in casetta in attesa del responso del giudice, e si fa consolare dai compagni fino a quel momento.

Marcello Sacchetta in difficoltà nella sfida tra Matilde e Janira ad Amici 25: cos’è successo

Un’ora dopo, ecco arrivare una nuova comunicazione dalla produzione: si torna in studio, dove ad attendere Matilde e la sfidante c’è Marcello Sacchetta. “È una scelta abbastanza difficile, per cui vorrei rivedervi.” annuncia il giudice esterno. Le due concorrenti tornano ad esibirsi, ma anche stavolta Marcello non è pronto, quindi chiede alla sfidante di riesibirsi. Il giudice è finalmente pronto a dare il suo giudizio: “Janira, hai un’ottima energia, sai vendere bene ma hai anche una buona preparazione. Mi è piaciuta tanto anche la convinzione che hai avuto. Matilde ce l’hai messa tutta. Quello che mi è piaciuto molto di te è la trasparenza che hai, si percepisce tutta la passione. Per me la sfida la vince Matilde.” L’allieva, dunque, resta nella scuola di Amici 25.

Amici 25, primo comunicato annuncia sfide anticipate: allievi in crisi/ Matilde piange, Michele sbotta