La scuola di Amici di Maria De Filippi ha riaperto ufficialmente i battenti e, dopo la puntata dedicata alla formazione della nuova classe, domenica 5 ottobre andrà in onda la seconda puntata di Amici 25 con le prime gare, le prime esibizioni e le novità del regolamento. Come svelano le anticipazioni della registrazione della puntata avvenuta giovedì 2 ottobre 2025, nella scuola sono tornati Garrison Rochelle e Kledi Kadiu nelle vesti di giurati.

Oltre ai battibecchi di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ci sono state le prime esibizioni che hanno portato alla formazione delle classifiche di canto e ballo che porteranno alcuni allievi in sfida. Il nuovo regolamento, però, prevede un coinvolgimento attivo degli allievi nella scelta dei compagni che finiranno direttamente in sfida.

Amici 25: come prevede il nuovo regolamento

Fino alla scorsa edizione di Amici, l’ultimo allievo della classifica di canto e di ballo finiva direttamente in sfida con uno sfidante individuato dalla produzione. Quest’anno, invece, tutto cambia. Le gare di canto e ballo daranno vita a due classifiche di cui l’ultimo classificato finirà direttamente in sfida.

All’interno delle classifiche ci saranno delle caselle gialle che indicheranno il terzultimo e penultimo posto e saranno gli allievi, in segreto, ad indicare i nomi da mandare a rischio eliminazione. In questo modo, gli allievi faranno la propria “nomination” attraverso un bigliettino avendo un ruolo determinante sul destino dei compagni.

