Michele piange per la sua sfida ad Amici 25 e Angie la affronta in studio: cos'è successo ai due allievi nel nuovo daytime

Crisi di pianto e insicurezze hanno spesso luogo, nella casetta di Amici 25, quando si tratta delle sfide. Gli allievi hanno spesso paura di affrontarla per il rischio di uscire e veder così sfumare il proprio sogno. Qualche giorno fa è accaduto ad Angie, allieva di Lorella Cuccarini, che ha confessato a Maria De Filippi che questa ad Amici è la sua ultima possibilità per realizzare il sogno di fare la cantante a grandi livelli, e che proprio non può perderla.

Ebbene, Angie ha affrontato la sua nuova sfida nel corso del daytime andato in onda su Canale 5 il 4 dicembre e ha affrontato un’altra promettente artista, Anna Laura. Entrambe si sono esibite nel proprio inedito e il giudice ha emesso la sua decisione: ad andare avanti è proprio Angie. L’allieva può rimanere nella scuola di Canale 5 perché “da un punto di vista discografico, quello che per me è importante è capire bene chi siete, oggi Angie mi è arrivata più a fuoco, quindi lei vince la sfida.”

Michele in crisi per la sfida ad Amici 25: vede la sfidante e piange “Sono sicuro di uscire”

Chi, come Angie, ha poi affrontato un momento di profonda crisi è stato Michele Ballo. L’allievo di Lorella Cuccarini ha potuto vedere in anteprima chi è lo sfidante e anche ascoltarne la performance, e questo gli ha causato un attimo di profonda insicurezza. “È certo, me ne vado!”, ha preannunciato l’allievo, dicendosi sicuro che la sfidante vincerà la sfida contro di lui e prenderà il suo posto nella scuola di Amici 25. Un pronostico che scopriremo a breve, visto che sono in uscita le anticipazioni della nuova registrazione con le sfide rimanenti.