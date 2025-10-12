Michelle Cavallaro approda ad Amici 25: tutto sull'ex volto de Il Collegio

Tra i nomi più chiacchierati di Amici 25 c’è senza dubbio Michelle Cavallaro. Il motivo? La cantante, prima di entrare nella Scuola più famosa d’Italia, aveva già preso parte ad un altro noto programma televisivo: Il Collegio. Quando era ancora un adolescente, aveva preso parte al reality show, facendosi notare per il suo carattere ribelle. Addirittura, è anche arrivata a scrivere un libro, “9 passi per arrivare a te“, in cui parla della perdita di suo padre e di come è riuscita a trasformare quel dolore grazie alla passione per la musica.

Ma, chi è esattamente Michelle? La cantante ha 22 anni, viene dalla Sicilia ma ha vissuto a Pordenone. Il suo sogno è sempre stato quello di cantare e, adesso, il suo obiettivo è farsi conoscere come cantante. Per entrare nel programma, ha presentato il suo inedito “Gipsy“, un brano che racconta proprio la libertà e la voglia di non farsi incasellare da niente e da nessuno.

Michelle Cavallaro ad Amici 25: i suoi ex fidanzati

Prima di entrare nella Scuola di Maria De Filippi, Michelle ha fatto parlare di sé anche per la sua vita sentimentale. In passato, infatti, è stata legata a Junior Iacono e, successivamente, ad un altro ex allievo di Amici: Alex Wyse. La giovane aveva anche partecipato ad un suo videoclip, scatenando il gossip. Ovviamente, è attivissima sui social, specialmente su TikTok, dove condivide momenti della sua vita quotidiana nonché contenuti relativi alla musica. Per ora, nella Casetta, pare aver stretto un forte rapporto con Opi, tanto che si parla di un flirt tra di loro. Ad ogni modo, non resta che continuare a seguire Amici 25 per scoprire cosa succederà.