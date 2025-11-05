Amici 25, Paola si sfoga con i ballerini professionisti e scoppia a piangere: "Mi vedo sempre brutta, ho paura del giudizio degli altri"

Paola, la nuova allieva di Veronica Peparini ad Amici 25, ha avuto un vero e proprio crollo durante una delle ultime lezioni in saletta. Dopo aver vinto la sfida contro Matilde, la ballerina ha dato prova delle sue capacità anche in gara con gli altri ballerini, ma nel daytime del 5 novembre ha mostrato un lato di sé inedito e molto fragile. Durante la lezione con i professionisti, la ballerina è scoppiata in lacrime, ammettendo di non piacersi.

“Mi vedo sempre brutta, mi fa stare male questa cosa ma non riesco a farla uscire dalla mia testa.”, ha spiegato Paola ai professionisti di Amici 25. Così ha aggiunto: “Ogni giorno è così, non mi piace nulla di me e nella danza mi ha frenato il fatto di pensare che gli altri mi guardassero e dicessero ‘che schifo’. Mi scoppia il cuore, ho paura del giudizio degli altri.”

Paola si sfoga ad Amici 25: “Ho fatto i casting perché voglio cambiare la mia vita”

Quando la sua insegnante le ha allora chiesto perché ha deciso di fare i casting per Amici, le ha ammesso: “L’ho fatto perché voglio cambiare la mia vita, voglio davvero vivere di questo, sono stanca di fare cose che non mi soddisfano e non mi realizzano come persona.”, ha aggiunto tra le lacrime. Paola ha spiegato in un’altra occasione di aver studiato danza da piccola ma di aver poi lasciato per seguire gli studi e lavorare. Ha ripreso da poco, anche se il ritorno in sala non è stato facile, proprio perché ha perso la fiducia in sé stessa e nelle sue qualità, iniziando a vedersi brutta e ad avere difficoltà ad accettarsi.