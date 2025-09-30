Parte con difficoltà il percorso di Amici 25 per gli allievi: Alessandra Celentano li mette alla prova sin dal primo giorno e va male…

Amici 25 è iniziato e la maestra Alessandro Celentano è già insoddisfatta. Per i 18 allievi della nuova edizione del talent di Canale 5 sono ufficialmente partire anche le lezioni, e il primo giorni è cominciato con una sveglia speciale. A svegliare i ragazzi è stata la voce della maestra Celentano alle 7 del mattino, che ha invitato tutti a vestirsi entro 12 minuti per recarsi poi in sala prove.

Pierpaolo Monzillo già in crisi ad Amici 25: "Ho paura"/ Fiume di lacrime e sfogo: c'entrano i compagni

Qui, la maestra ha accolto tutti gli allievi tranne qualche ritardatario, come Michelle ed Emiliano, che hanno ottenuto il primo rimprovero ufficiale di questa edizione. “Il buongiorno si vede dal mattino e così non va bene!”, ha esordito la maestra, tirando poi in ballo il regolamento di Amici 25, letto per intero agli allievi.

Maria Rosaria Dalmonte di Amici 25 ha già partecipato a un programma tv?/ Web: "Ecco dove l'abbiamo vista"

Amici 25, Alessandra Celentano avverte gli allievi alla prima lezione: “Se iniziamo così, è tutto inutile!”

Una volta finita la lettura e tutti gli avvertimenti del caso, i ballerini sono stati spediti in sala 4 per iniziare la lezione, invece per i cantanti è iniziato l’allenamento col personal trainer. In sala coi ballerini, Celentano ha notato primi problemi sia tecnici che di abbigliamento: “Se iniziamo così è tutto inutile. Partendo da qua arriva tutto il resto.”, ha tuonato, facendo riferimento alla tecnica classica. Ha fatto poi nuovamente capolino nella sala dei cantanti, trovandoli già esausti e senza alcun entusiasmo. Atteggiamento che non è affatto piaciuto alla maestra, che è perciò sbottata: “Siamo rovinati se l’approccio del primo giorno è questo qua! Voglio vedere persone che hanno voglia di fare”, ha quindi aggiunto, prima di lasciare la sala. “Qui non si scherza ed è bene che lo capiate subito”, ha infine avvertito.