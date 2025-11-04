Alessandra Celentano e Veronica Peparini al centro di una lite nel nuovo daytime di Amici 25: accuse per una lezione con l'allievo Alex

Nuova lite tra prof ad Amici 25 durante il daytime del 4 novembre su Canale 5. Protagoniste le prof Alessandra Celentano e Veronica Peparini, quest’ultima furiosa a causa di un’iniziativa che la collega ha preso nei confronti di un suo allievo. Parliamo di Alex, ballerino di latino che la maestra Celentano ha chiamato in studio per aiutarlo a superare la sua ansia del palcoscenico. L’insegnante ha infatti pensato ad una lezione speciale che potesse spronare il ragazzo a non aver timore dell’esibizione e a lasciarsi andare.

La lezione ha così avuto inizio quando in studio ha fatto irruzione Veronica Peparini, vistosamente infastidita. La prof di Alex ha subito manifestato il suo dissenso nei confronti della collega per aver intrapreso un’iniziativa col suo allievo senza averla prima consultata. Da qui è nata la lite.

Lite tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini ad Amici 25 per una lezione con Alex: cosa si sono dette

Veronica Peparini ha infatti accusato Alessandra Celentano: “Mi scavalchi così! Non trovo giusto com’è stato fatto questa volta, non devi dirmi come devo lavorare! Avremmo dovuto parlarne e decidere insieme”, ha spiegato la prima, pur dicendosi d’accordo con l’idea della collega. “Io non ho bisogno di consultarti… – ha replicato la maestra – Io pensavo di fare una cosa apprezzata, non mi hai apprezzato va bene così.” Per Alessandra, Veronica avrebbe dovuto soltanto gradire la sua iniziativa e non infastidirsi per l’averla presa di sua spontanea volontà: “Se tu vuoi dimostrare che sei il ‘capo’ di Alex e fare così anche se lo ritieni poi una cosa giusta… la trovo una cosa piccola!”, ha tuonato Celentano. “Ma io non apprezzo che tu non me l’abbia detto, non la tua idea”, ha ribadito Veronica, poi entrambe hanno lasciato lo studio e Alex senza arrivare ad una pace.

