Pierpaolo non perdonato dal pubblico di Amici 25: "Prestazione non al meglio"

Amici 25, Pierpaolo bocciato da parte del pubblico

Pierpaolo finisce nel mirino del pubblico ad Amici 25, il danzatore è tornato al centro dello studio oggi pomeriggio sul piccolo schermo davanti al team di Maria De Filippi. “Prestazione non all’altezza, dovrebbe uscire dal programma” si legge sui social. Insomma, il ballerino non ha convinto con la sua prestazione odierna, c’è chi non ha gradito del tutto l’esperienza di Pierpaolo nel talent condotto da Maria De Filippi.

Max Giusti a Verissimo: "Mio padre mi ha abbracciato a 50 anni"/ "Pechino Express? Piangevo prima di partire"

L’ingresso nella scuola di Maria De Filippi non è stato semplicissimo. Inizialmente ha sentito fortemente la mancanza della propria famiglia lasciandosi andare alle lacrime e dimostrando di avere una forte sensibilità che ha trasmesso al pubblico attraverso le sue esibizioni. Tutte doti arrivate forti a una larga fetta di pubblico, ma ad Amici 25 nel corso della puntata di oggi non sono mancati commenti contrari all’esibizione.

Sabrina Knaflitz, moglie di Alessandro Gassman/ "Senza di lei la mia vita sarebbe stata peggiore"