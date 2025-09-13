Quando inizia Amici 25? Ecco la presunta data di inizio del talent show di Maria De Filippi

Dopo oltre tre mesi di stop, Amici 25 è pronto a tornare su Canale 5. Il talent di Maria De Filippi festeggia quest’anno i suoi primi 25 anni e, di conseguenza, l’attesa è alle stelle. I fan non vedono l’ora di conoscere i nuovi allievi, tra ballerini e cantanti destinati a diventare i protagonisti assoluti della stagione. Fino a poco tempo fa si parlava di un debutto fissato per il 21 settembre, ma all’ultimo momento la data è stata spostata, scatenando una marea di commenti sui social. A riportare la notizia è stata la pagina AmiciNews, che da anni riporta tutte le news riguardanti la trasmissione.

Difatti, pare che la prima registrazione avverrà giovedì 25 settembre, con la messa in onda prevista per domenica 28 settembre. Dunque, gli spettatori dovranno aspettare una settimana in più del previsto. Nel frattempo, i casting sono ancora in corso, proprio come succede ogni anno nella fase pomeridiana del programma, dunque i professori continuano a cercare i loro pupilli per quest’edizione.

Amici 25 torna su Canale 5: ecco quando

Non è chiaro come mai la data di partenza di Amici 25 è stata rimandata di una settimana, però è probabile che dietro ci sia una strategia televisiva della Mediaset, che starebbe cercando il momento giusto per il lancio, tenendo conto anche degli altri programmi in palinsesto. Ad ogni modo, per ora non è ancora stata confermata alcuna data, sebbene il portale AmiciNews abbia fatto sapere che il 25 settembre ci sarà la prima registrazione, il che presuppone che la prima puntata potrebbe andare in onda domenica 28 settembre su Canale 5.