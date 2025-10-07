Un comunicato arrivato in casetta ad Amici 25 ha annunciato che tre delle 5 sfide previste saranno anticipate: la reazione disperata degli allievi

C’è grande tensione nella casetta di Amici 25. Nel corso del nuovo daytime del 7 ottobre, è infatti arrivato un comunicato che ha spiazzato i concorrenti e, in particolare, gli allievi che sono finiti in sfida durante la puntata di domenica scorsa. Ben cinque, infatti, sono coloro in maglia rossa: Flavia, Michele e Frasa per il canto; Matilde e Anna per il ballo. Quest’anno, infatti, il meccanismo delle classifiche è cambiato, il che comporta più ragazzi a rischio eliminazione.

Così, in casetta, è arrivato un videomessaggio contenente un comunicato: per tre dei ragazzi in sfida, la prova sarà sostenuta anticipatamente e non, dunque, durante la puntata di domenica prossima. Un comunicato che Flavia ha ammesso di essersi aspettata, motivo per il quale è parsa essere la più preparata alla notizia. Cosa che non è invece accaduta per gli altri.

Prime sfide di Amici 25 anticipate: Matilde crolla in lacrime, Michele in crisi

Matilde e Frasa sono stati fortemente scossi dalla notizia: gli allievi di Amici 25 non si aspettavano di avere meno tempo per prepararsi alle prove, motivo per il quale sono andati in crisi. Matilde, in particolare, è crollata in lacrime, dicendosi impreparata. “Ho cinque coreografie, devo ancora pulire tante cose”, si è sfogata con le amiche Anna e Maria Rosaria, che hanno cercato di incoraggiarla. D’altro canto, c’è chi come Michele è sbottato perché sperava toccasse a lui sostenere prima la sfida: “Voi almeno ve la levate, io non ce la faccio più”, ha ammesso il concorrente, tormentato dall’ansia. Domani, nel corso del nuovo daytime, è dunque molto probabile che scopriremo come andranno le sfide di Frasa, Matilde e Flavia.