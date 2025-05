Amici 25, quale prof non ci sarà? Sempre più certo l’addio di un coach

Amici 24 è appena finito e già tutta l’attenzione è concentrata sulla prossima edizione, su chi ci sarà e chi invece lascerà il banco di prof. In questi giorni infatti, spulciando tra i profili social dei vari maestri di canto e di ballo è facile trovare delle frasi sibilline che lasciano ipotizzare un addio. È il caso di Deborah Lettieri che nei giorni scorsi su Instagram ha scritto un lungo post di ringraziamenti per poi concludere in modo inaspettato.

“L’ultima puntata non è solo una finale. È un atto di coraggio collettivo. Un inchino. Un nuovo inizio. Domani sera in diretta, per l’ultima pagina. Ma ogni vero percorso continua, in modi che non sappiamo ancora. Ci vediamo lì.” Debora Lettieri non ci sarà ad Amici 25? Il post sui social insinua il dubbio ma al momento si tratta solo di indiscrezioni e suggestioni. La coreografa è arrivata nel talent di Canale5 quest’anno, al posto di Raimondo Todaro, ed ha dimostrato subito di che pasta è fatta, per il programma sarebbe un peccato perderlo.

Anna Pettinelli, Emanuel Lo e Deborah Lettieri al centro dei rumor su addii e conferme ad Amici 25

Deborah Lettieri non è l’unica prof sulla quale si ipotizza l’addio. In questi giorni anche Anna Pettinelli, infatti, pare essere pronta a lasciare Amici 2026 ma anche in questo caso si tratta solo di indiscrezioni. Del resto l’anno scorso si ipotizzava che lei dovesse lasciare ed alla fine invece ad andarsene è stato Raimondo Todaro. Chi sembra, invece, inchiodato al banco di prof sono Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Emanuel Lo, invece, ha indirettamente confermato il ritorno l’anno prossimo come maestro di danza anche lui con un post su Instagram in cui salutava tutti con ‘a presto’. Insomma la domanda resta chi ci sarà e chi dirà addio tra i prof di Amici 25?