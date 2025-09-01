Amici 25, via il 21 settembre: il programma prepara il ritorno una settimana in anticipo

Svolta a sorpresa per il talent di Maria De Filippi, Amici 25. Come da tradizione il programma farà capolinea sul piccolo schermo con una nuova edizione che come sempre accaduto fino ad oggi conquisterà i fan e più giovani. E il format di Mediaset che solitamente riparte in tv tra la fine di settembre e i primissimi giorni di ottobre tornerà in onda. Come riportato da Sportitalia, il programma farà capolinea sul piccolo schermo una settimana prima del previsto.

La prima puntata della nuova edizione era stata fissata a domenica 28 settembre. Adesso però pare che i piani siano cambiati. Ma quando inizia dunque il talent show di Maria De Filippi? Stando a quanto si apprende da Publitalia, il programma salvo colpi di scena dovrebbe tornare su Canale 5 domenica 21 settembre, una settimana prima del previsto. Nei prossimi giorni scopriremo anche chi saranno i concorrenti della nuova edizione dopo la vittoria di Daniele Doria dello scorsa primavera.

Amici 25, tornano le squadre?

Una clamorosa ipotesi continua a farsi largo per la prossima edizione del programma di Canale Cinque. Maria De Filippi starebbe infatti valutando la possibilità di tornare alle squadre, che per anni hanno segnato il programma fino alla decisione di dare la possibilità agli allievi di vivere il percorso in autonomia e dare maggior risalto alle sfide tra concorrenti.

L’idea della produzione di Amici 24 sarebbe quella di tornare un po’ alle origini, vedremo se ci sarà qualche conferma ufficiale oppure se resterà solamente un’indiscrezione di estate televisiva. I presupposti però sembrano esserci tutti.

