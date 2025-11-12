Paola si racconta ad Amici 25 e fa piangere Isobel parlando del suo passato: "Quando è morto mio padre ho affrontato il lutto da sola"

Paola, ultima entrata nella scuola di Amici 25, è tornata a raccontarsi, svelando una parte difficile e toccante della sua vita privata. La ballerina, che ha conquistato un posto nella scuola battendo in una sfida Matilde, ha scritto una lettera nella quale ha parlato di sé stessa e l’ha poi letta in sala con Isobel Kinnear. Parole di rinascita e dolore quelle di Paola, di fronte alle quali neppure Isobel è riuscita a trattenere le lacrime.

“A volte mi piacerebbe riappropriarmi della mia infanzia per vivermi le cose con più leggerezza… – ha esordito Paola, leggendo la sua lettera, che continua – Quando ho perso papà non è stato facile, ho affrontato il lutto tutto insieme, da sola, e ora ne accuso un po’ gli strascichi. Quando è successo mi sentivo vuota, chiamavo la mamma mentre ero a scuola e le dicevo che era come se sentissi che mi mancassero gli organi: il cuore, i polmoni, lo stomaco.”

Paola fa piangere Isobel ad Amici 25: la morte del padre e la rinascita

La ballerina della squadra di Veronica Peparini ha comunque ammesso che il dolore le è servito per crescere e maturare: “Ringrazio comunque la vita perché questo mi ha temprata. – ha detto Paola ad Amici 25, concludendo con una nota positiva – Sono una combattente, difficilmente mi arrendo anche se il percorso è tortuoso. Faccio fatica a trattenere il pianto, anche se lo odio questo penso sia una cosa positiva perché riesco a buttare fuori le emozioni”. Colpita dal racconto della ballerina, Isobel è scoppiata in lacrime e ha abbracciato Paola, allieva che, sul web, sta conquistando la simpatia e il cuore di molti telespettatori proprio per la sua dolcezza e sensibilità.

