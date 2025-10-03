Frasa finisce nel mirino di Rudy Zerbi ad Amici 25: per l'allievo arriva un compito e le parole del prof fanno infuriare Anna Pettinelli

Se Anna Pettinelli ha iniziato l’anno di Amici 25 con un compito per Plasma, allievo di Rudy Zerbi, quest’ultimo ha subito replicato con un compito per l’allievo della collega: Frasa. E non ci è andato certo leggero con i giudizi, arrivati al cantante in una lettera racchiusa nella consueta busta blu del talent.

Parole amare e critiche quelle di Zerbi, che ha esordito dicendo a Frasa che “C’è stato un malinteso”. Secondo il prof, il cantante è infatti più un attore, viste tutte le smorfie che fa mentre canta, e forse credeva ci fosse ancora la categoria ‘recitazione’ nella scuola. Zerbi, insomma, fa del sarcasmo contro Frasa, a cui chiede dunque: “Che sei venuto a fare ad Amici?” Ma visto che ormai c’è, ecco per lui un brano romantico, che spera il ragazzo esibisca senza fare faccette: “A te” di Jovanotti.

Rudy Zerbi attacca Frasa e gli assegna un primo compito ad Amici 25: la reazione di Anna Pettinelli

“Ci può stare che lui possa pensare una cosa del genere,”, ha commentato Frasa dopo la lettura della missiva di Zerbi, “io so che non sono solo quello e posso mostrare anche altro. Io mi diverto e le emozioni che provo quando canto sono tutte vere. La prendo come una possibilità per dimostrare che sono anche altro.” ha concluso il cantante. Non è stata altrettanto comprensiva Anna Pettinelli, che si è invece infuriata per le parole del collega al suo allievo, che ha anzi avvisato: “Non devi spersonalizzarti! A noi quello che dice Rudy non interessa!”, ha tuonato la coach, invitando il suo allievo a rimanere sempre quello che è. Frasa, dal suo canto, è determinato a mostrare a Zerbi di avere anche altre qualità.