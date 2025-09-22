Amici 25, chi saranno gli allievi della prossima edizione? All Music Italia rivela i primi 4 nomi e, tra questi, figura un'ex protagonista de Il Collegio!

Amici 25, chi saranno gli allievi? Spunta il nome di Michelle Cavallaro

Tra pochi giorni debutta su Canale 5 Amici 25, la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi in partenza da domenica 28 settembre. Cresce l’attesa del pubblico per la scoperta dei nuovi allievi che popoleranno la casetta e che si metteranno in gioco, tra danza e canto, con l’ambizione di raggiungere il Serale e sollevare la fatidica coppia.

Gigi D’Alessio nuovo giudice di Amici 25?/ Dopo l’addio a The Voice i rumor insistono

Intanto, in attesa del gran debutto, emergono le prime indiscrezioni attorno agli allievi che potrebbero far parte della nuova classe di Amici 25. A snocciolare i nomi dei primi 4 artisti che vedremo nella prima puntata, e che potrebbero ambire a conquistare un banco, è All Music Italia; il portale, tra gli altri, fa anche il nome di Michelle Cavallaro, un nome non poi così sconosciuto a livello televisivo.

Cristian Lo Presti, l'ex volto di Amici convola a nozze/ La turbolenta storia con l'ex Virginia Tomarchio

Michelle Cavallaro è infatti un’ex protagonista de Il Collegio; nata nel 2003, ha preso parte al reality di Rai 2 all’età di 14 anni e, successivamente, ha impostato una carriera come influencer e cantante. Oltre ad aver un buon seguito sui social, ha anche avuto riscontro nel mondo della musica con diversi singoli tra cui Berlino e Amori disperati; in molti la ricordano inoltre per essere stata fidanzata con Alex Wyse, ex cantante proprio di Amici.

Amici 25, non solo Michelle Cavallaro: i primi papabili allievi

Da Il Collegio ad Amici 25, la carriera di Michelle Cavallaro potrebbe prendere una piega completamente inaspettata qualora dovesse essere confermata nella scuola di Maria De Filippi. Per lei sarebbe la perfetta occasione per spiccare il volo e farsi conoscere al grande pubblico televisivo anche come cantante.

Sarah Toscano e Mida sono fidanzati?/ Retroscena bomba: "Forse sotto c'è qualcosa"

Oltre a lei, però, All Music Italia ha citato i nomi di altri 3 papabili futuri allievi di Amici 25; il primo è Matteo Della Vecchia, che in molti ricorderanno lo scorso anno per aver sfidato TrigNO senza però essere riuscito ad entrare nella scuola. Viene poi citato Plasma 8003, nome d’arte di Antonio Silvestri, famoso nella scena rap genovese, e la cantautrice Kora, il cui vero nome è Benedetta Cornalba.