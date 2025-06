Concorrenti Amici 25, svelati i primi due nomi? Scelta fatta di Maria De Filippi: ecco chi potrebbe tornare

Nonostante manchino ancora tre mesi all’inizio della nuova edizione di Amici 25 di Maria De Filippi in rete già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui nuovi allievi, su chi saranno i nuovi concorrenti di Amici 25 che a settembre si siederanno sui banchi della scuola più famosa della tv e a colpi di sfide e prove cercheranno di raggiungere l’ambita fase del Serale e poi magari anche la vittoria finale, com’è successo quest’anno al ballerino Daniele Doria. La macchina organizzativa, infatti, è già partita e i casting sono in pieno svolgimento.

Chi sono i primi possibili allievi di Amici 25? I rumor più accreditati vedono sempre più possibili il ritorno nella scuola di Alessio Di Ponzio e Dandy. I due ballerino sono già noti al pubblico del talent di Canale5 perché hanno partecipato all’ultima edizione, hanno dimostrato tutto il loro talento e la loro bravura ma purtroppo hanno dovuto fare i conti con dei brutti infortuni che hanno messo fine al loro sogno. A causa di un infortunio i due hanno dovuto ritirarsi anticipatamente dalla scuola senza poter accedere alla fase del Serale. Tuttavia Maria De Filippi, i professori e gli autori del programma nel salutarli li hanno rassicurati sul fatto che potessero ripresentarsi a settembre.



Dandy e Alessio Di Ponzio sono i nuovi allievi Amici 25? I due ballerini pronti a tornare a settembre?

E dunque Dandy e Alessio Di Ponzio saranno tra gli allievi Amici 25? Per ora si tratta solo di indiscrezioni ma in passato è già successo che degli allievi ritirati anticipatamente a causa di infortuni ritornassero l’anno successivo nella scuola. Del resto i due ballerini avevano già dato modo di avere talento e convinto tutti i professori all’interno della scuola. E tra l’altro proprio Alessio Di Ponzio in questi giorni è al centro del gossip per il presunto flirt con l’attuale vincitore di Amici di Maria De Filippi Daniele Doria. I due sono stati avvistati assieme e suoi social condividono spesso foto e scatti, tuttavia lo stesso Alessio è intervenuto direttamente per smentire il flirt dicendo che tra di loro c’è solo una bella amicizia.