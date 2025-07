Niente da fare per Deborah Lettieri che non è stata confermata per Amici 25: al suo posto torna come prof di ballo Veronica Peparini

Colpo di scena nella scuola di Maria De Filippi: via Deborah Lettieri. Niente da fare per la ballerina che era stata presentata in pompa magna al fine di mettersi contro Alessandra Celentano e creare un po’ di spettacolo. Nulla di tutto questo perché molto presto ha mostrato tutti i suoi limiti dal punto di vista del mero meccanismo televisivo dove bisogna sempre avere la battuta pronta ed essere pronti a creare spettacolo.

Ma chi prenderà il posto della maestra della scorsa edizione? Stando a quello che si legge sul settimanale Chi a ritornare in tv e più precisamente ad Amici 25 è Veronica Peparini, che è reduce dall’insuccesso de La Talpa su Canale5. Sui social in molti hanno esultato perché senza dubbio saprà come confrontarsi con la temibile Celentano.

Amici 25: i pro e contro dell’edizione di Deborah Lettieri

Non si può essere perfetti: a volte lo si è in un campo e in altri dei pesci fuor d’acqua. Sono state tante le pagelle negative per Deborah Lettieri quando andava in onda Amici di Maria De Filippi. Anche Alessandra Celentano è arrivata a criticarla in maniera aspra dicendole che era solita attaccare sul personale invece di concentrarsi sul percorso artistico dei suoi allievi.

Di certo la maestra ha dalla sua una grande esperienza nel mondo del ballo, sa cosa voglia dire la fatica e lasciare un paese per cercare fortuna all’estero, ma la televisione ha la tendenza a fagocitare chiunque non si presti ai suoi meccanismi. La cattedra di ballo traballa, è il caso di dirlo, ogni anno ed ecco che ad Amici 25 (quando inizia) tornerà Veronica Peparini, dove ha conosciuto il suo compagno di vita Andreas Muller da cui ha avuto due gemelline.

