Amici 25 verso il debutto in tv: l’indiscrezione sul cast

Cresce l’attesa per il debutto di Amici 25, la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, in partenza domenica 21 settembre su Canale 5. In attesa di scoprire quale sarà la classe al completo di allievi, tra ballerini e cantanti pronti a mettersi in gioco, i casting proseguono senza sosta e c’è grande curiosità da parte del pubblico sui protagonisti della prossima edizione.

Tutto è ormai pronto, dalla padrona di casa Maria De Filippi al cast di professori: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto, per il ballo invece ritroviamo Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Veronica Peparini, al suo ritorno in cattedra in sostituzione dell’uscente Deborah Lettieri. Intanto, nelle ultime ore, emergono diverse indiscrezioni sulla futura classe di talenti.

In particolare, come riporta Novella 2000, nell’ultimo periodo si vocifera che Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su due ex allievi del talent, protagonisti della scorsa edizione e che dovettero anzitempo abbandonare la scuola a causa di infortuni: stiamo parlando di Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani.

Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani ad Amici 25? L’indiscrezione sul loro ritorno

Dopo aver dato loro malgrado forfait lo scorso anno, Alessio Di Ponzio e Dandy Cipriani potrebbero rilanciarsi e trovare la loro personale occasione di rinascita proprio ad Amici 25. I due ballerini abbandonarono la scuola lo scorso anno per due infortuni, Alessio a gennaio 2024 e Dandy il marzo successivo, dicendo così addio al sogno di raggiungere la fase del Serale.

Proprio a loro due potrebbe essere data una seconda possibilità, considerata la sfortuna dello scorso anno, e potremmo dunque vederli entrambi nella nuova classe di Amici 25 come allievi ufficiali. Trattasi al momento di mere indiscrezioni, dal momento che i casting sono ancora in atto e la futura classe deve essere ancora composta, ma per i fan dei due ballerini potrebbe esserci davvero la speranza di rivederli in pista.