Chi saranno i professionisti di Amici 25? I tre grandi ritorni

Oggi, giovedì 25 settembre 2025, finalmente si svolerà la prima registrazione di Amici 25, con la prima puntata che dovrebbe andare in onda questa domenica, 28 settembre. Gli spettatori non vedono l’ora di conoscere i nuovi allievi della Scuola, e non solo. In tanti, infatti, sono ansiosi di rivedere sul piccolo schermo alcuni dei ballerini protagonisti dell’ultima edizione del talent show. Difatti, quest’anno, nel corpo di ballo dei professionisti ci sono ben tre ex allievi di Amici 24: Alessia Pecchia, Chiara Bacci e Francesco Fasano.

I tre avevano ricevuto la proposta di Maria De Filippi dopo la loro eliminazione dal programma e, a distanza di mesi, sembra chiaro che tutti e tre abbiano accettato. Francesco e Chiara avevano avuto diverse offerte lavorative ma, a quanto pare, la loro preferenza è infine andata sulla trasmissione di Canale 5. Insieme a loro, poi, ci saranno diversi volti familiari tra i professionisti, come Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Michele Lanzeroti, Mattia Zenzola, Elena D’Amario e altri.

Amici 25: chi saranno i professori

Tra le grandi novità di Amici 25, poi, c’è il ritorno di una professoressa storica del programma: Veronica Peparini. Dopo due anni di assenza, durante il quali ha partorito due gemelle insieme al compagno Andreas Muller, Veronica tornerà dietro la cattedra, insieme ai colleghi Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, prendendo il posto di Deborah Lettieri. Dopo solo un’edizione in cui non ha convinto il pubblico, infatti, la coreografa è stata già sostituita. Per quanto riguarda il canto, invece, troveremo ancora una volta Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.