Francesca diventa motivo di discussione tra Trigno e Chiara ad Amici: ecco perché…

Non è un momento facile per Trigno e Chiara Bacci ad Amici 25. Nelle scorse ore, dopo un guanto di sfida lanciato dalla Lettieri, è calato il malumore all’interno della coppia per via di alcune incomprensioni. La maestra di ballo ha infatti chiesto alla ballerina di sfidare Francesca. Così, quando Chiara ha assistito alla coreografia che avrebbe dovuto sostenere, ha ritenuto di chiedere alcune modifiche, per evitare di sollecitare il fisico dopo un recente infortunio.

Sangiovanni, silenzio rotto su salute: "Sto meglio, torno a cantare"/ Annuncio dell'ex Amici dopo il ritiro

Francesca dal canto suo pare aver fatto insinuazioni poco eleganti nei confronti di Chiara, la quale – a suo dire – avrebbe richiesto delle modifiche non per paura di infortunarsi ma perché incapace a svolgerle.

Chiara e Trigno, sale la tensione di Amici

Quando Chiara e Francesca si sono ritrovate in casetta è nato un aspro diverbio che, in un secondo momento, ha coinvolto anche Trigno. Il cantante, a suo malgrado, ha fatto uno scivolone difendendo Francesca e facendo sprofondare la fidanzata nella rabbia più totale. A quel punto la discussione è diventata di coppia e i toni si sono un po’ inaspriti.

ELIMINATO SECONDO SERALE AMICI 24: CHI È?/ Luk3 e Raffaella al ballottaggio finale: lo spoiler

Chiara, incredula, non le ha mandate a dire al suo fidanzato, rimproverandolo per la sua presa di posizione sfavorevole nei suoi confronti. “È assurdo che tu, perché sei dalla sua squadra, dai ragione a lei. Nelle risposte che lei ha dato è stata stron*a con me e lo pensa metà della casetta”, lo sfogo della ragazza.

Lite tra Trigno e Chiara ad Amici, lei: “Mi vuoi lasciare?”

Come se non bastasse, Trigno ha reagito malamente alle accuse di Chiara e la discussione è degenerata in una vera e propria lite, non priva di insulti. Il cantante ha risposto malissimo alla ragazza, con un sonoro “vaffa…”.

Amici 24 Serale 2025/ Anticipazioni registrazione puntata 29 marzo: un eliminato, Nicolò spiazza tutti

Fortunatamente, dopo la tempesta è tornato il sereno all’interno della coppia, con Chiara che ha preso da parte Trigno e gli ha spiegato i motivi per cui se l’era presa. Quando gli ha chiesto ‘mi vuoi lasciare?’ lui ha fatto intendere chiaramente di non averne intenzione. Dunque, pace fatta ad Amici. E’ tornato il sereno tra Trigno e Chiara?