Amici, Aka7even dà della bisex a Martina Miliddi?/ Lui replica alle critiche

Amici 20 di Maria De Filippi, Aka7even presenta il nuovo progetto in musica: é polemica

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 con la sua partecipazione ad Amici 20 di Maria De Filippi, Aka7even torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? L’ex Amici 20 é in procinto di rilasciare il nuovo album in cantiere e, mentre é alle prese con la campagna promozionale del nuovo singolo spagnoleggiante e incentrato sul tema dell’amore, dal titolo Si tu me piensias, é nel mirino di una polemica sollevata dal web. Tra gli utenti della rete c’é chi da una parte si dice entusiasta del nuovo progetto all’orizzonte di Aka7even, alla luce del suo primo teaser del nuovo singolo in uscita, e dall’altra c’é chi invece taccerebbe il giovane di strumentalizzare dei riferimenti, come il tema della bisessualità, per sferrare delle frecciatine ad una compagine di ex. In particolare all’ex conosciuta ad Amici 20, la ballerina latinista Martina Miliddi. Una polemica a cui, però, non tarda ad arrivare la pronta replica di Aka7even via social, in un lungo post.

Maddalena Svevi ammessa ad Amici 22, chi è la ballerina?/ Ha collaborato con Aka7even

“Il testo è un mix di esperienze e di storie avute- esordisce il cantautore napoletano ed ex Amici 20-, non è riferito a una persona specifica. Per l’ennesima volta si corre subito a conclusioni affrettate. Il peso delle parole dipende dal contesto, penso sia evidente non c’era nessuna accezione offensiva nel termine”.

Aka7even, spunta in rete un nuovo brano/ CoopVoce lo sceglie per uno spot...

La replica di Aka7even ai detrattori, extra-Amici

La replica ai detrattori, poi, prosegue così, chiarendo la posizione dell’artista: “Ci metto sempre la faccia e chiedo scusa se ho turbato la sensibilità altrui, non era assolutamente mia intenzione”.

“Chissa chi sarà mai questa soubrette dal cuore di plastica che lo ha usato per andare ad Amici”, si legge intanto in uno dei commenti sibillini del web che infiammano la polemica sulla preannunciata nuova hit di Aka7even. “Riprendetevi voi e lui”, si legge, inoltre, tra gli altri commenti del web, in reazione alla polemica in corso sull’ex Amici 20.

L’artista dalla tinta biondo platino é reduce da un percorso complesso di guarigione affrontato in seguito alla diagnosi di un nodulo alle corde vocali, che lo ha costretto ad annullare improvvisamente tutti i suoi impegni in agenda.

Aka7even: "Da 14 anni non riuscivo a..."/ La visita ai bambini commuove













© RIPRODUZIONE RISERVATA