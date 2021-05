Amici: Aka7even, video inediti Mi manchi, Yellow, Loca/ Tra ballad e hit è un successo

Aka7even è il primo album dell’allievo di Amici 2021, uscirà il 21 maggio e porterà proprio il suo nome d’arte come titolo. Il cantante è l’unico tra i suoi compagni di avventura ad aver firmato il contratto discografico con la Sony Music Italy, l’Ep esce per la Columbia Records Italy (divisione della Sony). Ad annunciarlo è stato lui stesso con un post su Instagram in cui ha mostrato per la prima volta la copertina e la tracklist del suo primo progetto. All’interno ci saranno dodici canzoni suddivise in lato A e lato B: Yellow, Eazy, Mille parole, Fuori, Strike, Mi manchi, Luna, Black, Blue, Loca, Rolly Stone, Torre Eiffel.

Aka7even, sorpresa della mamma ad Amici 2021: "Orgogliosa di te"/ "Sei cambiato ma.."

”Aka7even” sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e in versione fisica nei negozi di dischi. Uscirà una special edition del CD, autografato con poster, su Amazon lo stesso 21 maggio, mentre il 4 giugno sarà il turno del formato vinile, sempre autografato con poster. Tanti brani sono inseriti nell’album, tra questi anche gli inediti presentati durante il suo lungo percorso all’interno della scuola di Amici 2021, che lo hanno portato a raggiungere numeri incredibili e certificazioni importanti. Di seguito, il video autoprodotto da Aka7even di uno dei suoi inediti e caricato sul canale Youtube ufficiale del talent show.

Aka7even e Martina Miliddi/ "Storia finita", ma i fan vogliono vederci chiaro

Aka7even: subito il successo con ”Mi manchi”

”Mi manchi” è stato il primo singolo uscito dalla sua partecipazione al talent, prodotto da Cosmophonix, ha esordito al primo posto della classifica italiana Itunes. Aka7even con questa canzone ha raggiunto il disco di platino, esattamente lunedì 10 maggio, a pochi giorni dalla finale di Amici 20. Ma non solo, il cantante è nella Top 5 della classifica dei singoli di Fimi. E un’altra grande soddisfazione è quella di essere il primo, tra gli allievi della scuola, a posizionarsi con ”Mi manchi” alla numero 1 della Top 50 Italia di Spotify, prima di lui ce l’aveva fatta Irama.

ENULA O TANCREDI, ELIMINATO AD AMICI 2021.../ Fuori l'allieva di Rudy Zerbi!

Ben nota al pubblico è la breve storia d’amore che Aka7even ha avuto con Martina Miliddi, ballerina che ha partecipato al programma e uscita durante il Serale. Ebbene, questa canzone è stata scritta dopo esser stato lasciato da lei, si presenta infatti come una ballad romantica in cui vengono espresse tutte le mancanze di quel rapporto. Con la latinista era nato qualcosa durante la prima parte di Amici 2021, a febbraio però lei si infatuò dell’altro allievo Raffaele Renda e decise di chiudere con Luca (Aka7even). L’artista ha colto questa sofferenza per scrivere il pezzo. In attesa di vedere un eventuale video ufficiale, questa è una delle esibizioni portate al Serale.



Aka7even: la sua ”Loca” si preannuncia una hit

Il suo ultimo inedito presentato ad Amici è ”Loca”, sarà presente nel disco e lui stesso ne ha parlato con queste parole: ”Si tratta di un pezzo ad ondata estiva. Parla di un incontro su una spiaggia fra un ragazzo e una ragazza. Lui le dice che la vede loca, che la vede pazza, iniziano a ballare e decidono di passare questa notte sulla spiaggia insieme”. Aka7even lo ha cantato per la prima volta durante una puntata del day time in cui i cantanti si sfidavano in una prova e a giudicare c’era Gerry Scotti. Da subito è arrivato il sound fresco di ”Loca”, che unisce pop e reggaeton e non avrà difficoltà a diventare una hit radiofonica proprio in vista dell’estate.

Tra ”Mi manchi” e ”Loca”, sono stati pubblicati anche altri due inediti: ‘’Yellow” e ”Mille parole”. La prima racconta di un rapporto contrastato con una ragazza fino all’incontro tra ritrovarsi e perdersi. Tra di loro c’è la distanza e il tempo non a disposizione. Sempre l’amore è al centro delle canzoni di Aka7even, ”Mille parole” infatti è un’altra dichiarazione, un invito a fidarsi di lui. Questa è una delle esibizioni di ”Loca” fatte in una delle puntate del Serale, questo pezzo gli ha sicuramente fatto guadagnare punti in più per arrivare in finale.





© RIPRODUZIONE RISERVATA