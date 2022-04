Amici, Albe e Serena finalisti come Sangiovanni e Giulia? / È polemica

Amici 21, Albe e Serena al centro della polemica: c’entra la finale

Dividono il pubblico tv di Amici 21, i due fidanzati più discussi del momento, Albe e Serena Carella, i quali si sono conosciuti tra i banchi della scuola di Maria De Filippi senza mai più lasciarsi. Il motivo alla base della polemica che ora coinvolge i piccioncini di Amici 21? I detrattori, così come emerge dai vari commenti critici rilasciati a mezzo social, sono tacciati di essere tra i favoriti alla vittoria -tra i concorrenti in corsa per il montepremi- del talent, in virtù della loro lovestory e non per i loro rispettivi talenti, quello nella danza di Serena e quello nel canto di Albe. In particolare, la polemica ai danni dei piccioncini di Amici 21 si infiamma in questi giorni, quando nell’attesa del sesto serale, il daytime del talent mostra le esclusive immagini della sorpresa che Albe ha organizzato con la produzione Mediaset per l’amata Serena.

Su suggerimento della conduttrice Maria De Filippi, Albe ha sorpreso Serena porgendole in dono due biglietti per un viaggio a Parigi, al fine di celebrare il loro mesiversario di fidanzamento. Un momento all’insegna del romanticismo, quello che vede Alberto e la ballerina modern protagonisti e che se da una parte emoziona i fan della coppia, dall’altra scatena tra le critiche più disparate di chi -tra i telespettatori- taccia i piccioncini di essere gli eredi di Sangiovanni e Giulia Stabile di Amici 20, ad Amici 21, per via del loro fidanzamento. A detta dei detrattori, che prevedono un posto alla finale di Amici 21 sia per Serena che per Albe, la produzione del talent starebbe favorendo i piccioncini in corsa per il montepremi finale con un trattamento speciale.

Ad esempio, da parte del fandom di LDA (altro candidato alla vittoria di Amici 21) giunge l’accusa che taccia il talent di dare poco spazio al figlio di Gigi D’Alessio nel daytime, nonostante il 19enne detenga il record di stream complessivo su Spotify Italia e il disco d’oro e il disco di platino conseguiti con il singolo Quello che fa male, a beneficio di Serena e Albe, ma anche all’altra coppia del talent, Sissi (Silvia Cesana) e Dario Schirone.

“Dopo l’uscita di Carola ho paura per Lda, perché nonostante sia l’unico ad avere vinto il disco di platino, la conduttrice non lo calcola ed è sparito dai daytime e non vince neanche una sfida! Ora al programma interessano le coppie. Forza Lda sei bravissimo”, si legge tra le contestazioni che coinvolgono Albe e Serena, LDA e Amici 21.

