Amici, Alessandro e Rosa, il bacio manda in tilt Deddy/ Lei: “E’ solo lavoro”

Alessandro e Rosa si baciano ad Amici 2021 e Deddy va in tilt

Scappa il bacio tra due ballerini di Amici di Maria De Filippi: si tratta di Alessandro e Rosa che, dopo un’intensa coreografia si sono scambiati un bacio di scena che ha infiammato il pompeggio di Canale 5. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la ballerina è felicemente fidanzata con il cantante Deddy. Nessun tradimento attenzione, lo stesso Deddy dopo la coreografia e il bacio ha precisato: “è arte, è lavoro”. La puntata è poi proseguita con la prova canora di Leonardo che è stato protagonista di un messaggio importantissimo sul body positive dopo aver lottato per anni contro i chili di troppo. Leonardo è riuscito, grazie alla complicità del ballerino Leonardo, a superare alcuni momenti difficili del suo passato regalando ai telespettatori una bellissima performance sulle note di “A mano a mano” di Rino Gaetano e “Che vita meravigliosa” di Diodato. Un momento davvero emozionante che ha commosso il professore Rudy Zerbi che ha detto: “mi hai fregato, maledetto. Tu sei meraviglioso come sei”. Intanto Zerbi, non presente in studio ma in collegamento da casa non per motivi legati al Covid, ha avuto un diverbio con la prof di canto Anna Pettinelli. La professoressa e conduttrice radiofonica in puntata ha sottolineato l’importanza dell’intonazione riferendosi in particolare alla prova canora di Esa, ma Zerbi ha letteralmente sbottato: “hai una voce insostenibile”. La storica conduttrice di Rds-Radio dimensione suono ha replicato: “io ci lavoro con la mia voce”.

Amici di Maria De Filippi, tante novità in arrivo

Non solo il bacio tra i ballerini Alessandro e Rosa ad Amici di Maria De Filippi. Durante l’ultima puntata, infatti, sono state rivelate le prime novità sul serale di quest’anno che andrà in onda a marzo in prima serata su Canale 5. A differenza delle precedenti edizioni quest’anno non ci saranno limiti di accesso per quanto concerne il numero di alunni che potranno accedervi. La scelta degli alunni ammessi al serale spetta però ai professori che avranno il compito di segnalare chi sarà promosso e chi no. Una novità importante pensata anche per cercare di creare una sana competizione tra i ragazzi. Intanto due sono i nuovi ingressi nella classe di Amici: si tratta della ballerina Serena e della cantante Gaia di soli 19 anni. Gaia è un volto già visto, visto che lo scorso anno ha partecipato ad All Together Now conquistando tutti con la sua straordinaria voce. Gaia è stata promessa ad allieva dopo che Arisa l’ha sostituita con Elisabetta con una motivazione concreta: “con il serale alle porte, non riesco a vedere questa possibilità con te.Ho paura di non riuscire a esaltare le tue capacità e a dedicarti il tempo che meriti e di cui hai bisogno per emergere”.



